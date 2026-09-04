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Hoje não consegue pagar a renda. Dentro de poucos anos pode ser a geração mais rica da história

A Geração Z vive hoje com dificuldade para pagar a renda e adia a compra de casa própria, mas um novo estudo do Bank of America projeta uma reviravolta radical. Em apenas 15 anos, este grupo pode tornar se a maior e mais rica geração da história, e o dinheiro deve começar a chegar muito antes do esperado.
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Hoje não consegue pagar a renda. Dentro de poucos anos pode ser a geração mais rica da história

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Parece um contrassenso. Uma geração que hoje não consegue pagar a renda, adia a compra de casa própria e vive com o aperto constante do custo de vida, está, segundo o Bank of America, prestes a tornar-se a força económica mais poderosa da história. E essa mudança pode acontecer mais depressa do que se imagina.

O banco norte-americano, um dos maiores do mundo, analisou o futuro económico da Geração Z num relatório dedicado ao tema. As conclusões contrastam fortemente com a realidade atual de milhões de jovens em todo o mundo.

Quanto dinheiro vai a Geração Z ter

Segundo os dados do banco, em 2023 a Geração Z tinha acumulado, a nível global, cerca de 9 biliões de dólares em rendimento. A projeção é que esse valor suba para 36 biliões de dólares já em 2030 e chegue aos 74 biliões de dólares em 2040.

Ao mesmo tempo, a Geração Z deverá representar cerca de 30% da população mundial na próxima década, tornando-se assim a maior geração de sempre. A conjugação destes dois fatores, mais pessoas e mais rendimento por pessoa, é o que leva o Bank of America a prever que, por volta de 2035, este grupo etário se torne o maior e mais rico da história.

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De onde vem tanto dinheiro

Parte da explicação está na entrada progressiva dos jovens no mercado de trabalho, que já se traduz em ganhos salariais acima da média. Segundo o banco, o crescimento salarial da Geração Z chegou aos 8% em fevereiro, o valor mais alto entre todas as gerações e cerca do dobro da média geral.

Mas o verdadeiro motor desta mudança tem outro nome: a chamada Great Wealth Transfer, ou Grande Transferência de Riqueza. O conceito refere se à passagem de património das gerações mais velhas para as mais novas, através de heranças. Segundo estimativas citadas no relatório, cerca de 84 biliões de dólares deverão transitar de baby boomers para a Geração X, os millennials e a Geração Z até 2045.

A maior fatia desse valor ficará com a Geração X e os millennials, mas 38% da Geração Z também deverá receber a sua parte.

Uma geração que gasta mais do que poupa

Apesar das boas notícias para o futuro, o presente continua difícil. O relatório do Bank of America identifica alguns padrões que ajudam a explicar porque tantos jovens sentem o aperto financeiro:

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  • O crescimento do desemprego entre novos entrantes no mercado de trabalho tem vindo a acentuar-se

  • As despesas da Geração Z, tanto essenciais como discricionárias, crescem mais depressa do que as da população em geral

  • Os gastos chegam a ser quase o dobro do valor que conseguem poupar

  • Quase um terço dos jovens sente se financeiramente atrasado em relação aos pais, à mesma idade

Diante deste cenário, a Geração Z tem vindo a adotar hábitos de consumo bastante próprios. Poupar fica em segundo plano e formar família é frequentemente adiado, enquanto os pequenos prazeres do dia a dia, como viagens, compras online e mimos pessoais, continuam a ocupar espaço no orçamento.

O que muda quando o dinheiro chegar

O Bank of America antecipa que, quando a Geração Z assumir finalmente o controlo desta força económica, o seu impacto será profundo. Segundo o relatório do banco, os padrões de consumo desta geração vão influenciar fortemente a economia global na próxima década.

A expectativa é que a Geração Z redefina aquilo que significa ser consumidor, com hábitos de compra distintos das gerações anteriores e um peso económico que só tende a crescer. Resta saber se, quando o dinheiro finalmente chegar, a geração que hoje aprendeu a viver com o aperto vai gastá lo como sempre sonhou ou vai, afinal, aprender a poupar.

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