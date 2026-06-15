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Há mudanças nos combustíveis: gasóleo fica mais barato, mas gasolina sobe

As tensões geopolíticas internacionais, em particular no Médio Oriente, têm provocado oscilações frequentes no preço do petróleo.
Redação
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Há mudanças nos combustíveis: gasóleo fica mais barato, mas gasolina sobe

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Esta semana o preço dos combustíveis voltam a sofrer alterações.

De acordo com as previsões da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), o preço do gasóleo simples deverá descer cerca de três cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá registar uma subida de um cêntimo.

Assim, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,925 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá rondar os 1,854 euros por litro.

O que explica estas alterações?

As previsões têm por base os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e a evolução das cotações internacionais dos combustíveis até ao fecho dos mercados na quinta-feira anterior.

Segundo a ANAREC, a volatilidade dos mercados energéticos continua a ser influenciada pelas tensões geopolíticas internacionais, em particular no Médio Oriente, que têm provocado oscilações frequentes no preço do petróleo.

Preços variam entre postos e regiões

Apesar destas previsões, os valores finais praticados pelos postos de abastecimento podem variar consoante a marca, a localização e a política comercial de cada operador.

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Para os consumidores, a principal novidade será o alívio no preço do gasóleo, enquanto quem abastece gasolina deverá enfrentar um ligeiro agravamento da fatura.

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