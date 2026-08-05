Há empresas a contratar, mas preencher uma vaga continua a demorar. O novo portal de emprego BizPliz! quer tornar o recrutamento mais simples, rápido e eficaz

Entre a publicação de uma vaga e a entrada de uma nova pessoa numa equipa há muitas vezes currículos, chamadas e dias de espera.

Encontrar alguém para uma vaga parece simples até ao momento em que é preciso fazê-lo depressa. Um restaurante precisa de reforçar a sala antes do fim de semana. Um armazém fica com menos uma pessoa num turno. Uma loja procura quem possa começar já. Uma obra não pode ficar parada à espera.

Para muitas empresas, o processo começa sempre da mesma forma: publicar um anúncio, esperar por candidaturas e tentar perceber, entre os currículos recebidos, quem tem experiência, está disponível e vive perto o suficiente para aceitar a função.

O problema é que uma vaga aberta nem sempre chega à pessoa certa no momento certo. É precisamente esse desafio que o novo portal de emprego BizPliz! quer ajudar a resolver.

Quando o tempo também entra na contratação

Na restauração e hotelaria, no retalho, na logística, na indústria ou na construção, a contratação raramente depende apenas de encontrar alguém com experiência. O horário, o local e a data de entrada podem pesar tanto como o currículo.

É por isso que muitas empresas continuam a usar vários caminhos ao mesmo tempo: anúncios, referências, contactos guardados no telemóvel, grupos de WhatsApp ou agências. Todos podem funcionar. Mas, quando a procura fica espalhada, também demora mais tempo a perceber quem pode avançar.

Um portal que começa pelo perfil

É neste contexto que chega o novo portal de emprego BizPliz!. Foi pensado para aproximar empresas e trabalhadores em funções operacionais, começando por áreas como restauração e hotelaria, retalho, logística, indústria e construção.

Quando publica uma vaga, a empresa pode receber recomendações de perfis que se aproximam do que procura. Em vez de partir apenas de uma caixa de entrada cheia de candidaturas, pode começar por pessoas cuja experiência, área de trabalho e disponibilidade fazem sentido para aquela necessidade.

O portal de emprego BizPliz! não escolhe por ninguém. A conversa, a entrevista e a decisão continuam a caber à empresa e ao trabalhador. A ideia é tornar o primeiro contacto menos aleatório e mais rápido.

Uma oportunidade para os dois lados

Para quem procura emprego, um perfil completo pode ajudar a tornar visível informação que costuma ficar perdida entre currículos enviados e candidaturas sem resposta. Para as empresas, pode ser uma forma mais direta de chegar a quem está disponível.

O portal de emprego BizPliz! está disponível gratuitamente na fase de lançamento. Quer começar por resolver uma parte simples, mas muitas vezes demorada, da contratação: encontrar quem pode fazer sentido antes de a vaga perder tempo na espera.

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