Há boas notícias para quem vai abastecer: preços dos combustíveis podem dar um alívio já na próxima semana

As previsões apontam para uma das maiores descidas dos últimos meses, embora os valores finais ainda dependam da evolução dos mercados internacionais e de eventuais alterações fiscais.

Depois de semanas marcadas por sucessivos aumentos, os automobilistas poderão encontrar um alívio significativo nas bombas de combustível já na próxima semana.

As estimativas do Automóvel Club de Portugal (ACP), com base nos preços médios divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e na evolução dos mercados internacionais até ao fecho de quinta-feira, apontam para uma descida expressiva tanto no gasóleo como na gasolina.

Quanto podem baixar os combustíveis?

Se a tendência se confirmar até ao fecho dos mercados desta sexta-feira:

O gasóleo simples deverá descer cerca de 12 cêntimos por litro , para um preço médio de 1,931 euros .

A gasolina simples 95 poderá baixar 12,5 cêntimos por litro, fixando-se em 1,855 euros.

Apesar destas previsões, os preços finais podem variar consoante a marca, o posto de abastecimento e a localização.

Ainda há fatores que podem alterar os preços

Os valores médios só ficarão fechados no final do dia e continuam dependentes da evolução das cotações internacionais do petróleo.

Além disso, uma eventual atualização do desconto extraordinário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) poderá alterar os preços previstos.

Recorde-se que o Governo mantém o compromisso de aplicar uma redução temporária do ISP sempre que o aumento dos combustíveis ultrapasse os 10 cêntimos por litro, procurando atenuar o impacto junto dos consumidores.

Governo pediu análise aos preços praticados nos postos

Entretanto, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, solicitou à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) um estudo detalhado sobre a formação dos preços dos combustíveis.

O objetivo é perceber se as variações das cotações internacionais do petróleo estão a ser refletidas nos preços pagos pelos consumidores e com que rapidez as descidas e subidas chegam às bombas.

Caso sejam identificadas situações previstas na lei, foi também pedido ao regulador que avalie a possibilidade de propor a fixação excecional de margens máximas.

O que explica esta inversão?

Os preços dos combustíveis dispararam nas últimas semanas devido ao agravamento das tensões no Médio Oriente, em particular ao conflito envolvendo o Irão e à instabilidade em torno do estreito de Ormuz.

Depois de um breve período de descidas durante o cessar-fogo entre Washington e Teerão, o regresso do conflito voltou a pressionar os mercados. Ainda assim, as previsões apontam agora para uma inversão dessa tendência já na próxima semana.

Segundo a agência iraniana Fars, o Irão pretende controlar, em conjunto com Omã, a entrada e saída de embarcações no golfo Pérsico, cobrando taxas de trânsito no estreito de Ormuz, um dos principais corredores mundiais para o transporte de petróleo.

Para acompanhar a evolução semanal dos preços dos combustíveis, os consumidores podem consultar as previsões divulgadas pelo Automóvel Club de Portugal (https://www.acp.pt) e os preços médios publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (https://www.dgeg.gov.pt).