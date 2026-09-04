Governo reforça apoio aos combustíveis. Desconto no ISP chega aos 23 cêntimos

O Governo vai reforçar esta semana o desconto nos combustíveis através do ISP em cerca de três cêntimos por litro, tanto no gasóleo como na gasolina. Com esta medida, o desconto total passa para 23 cêntimos por litro.

O desconto sobre o preço dos combustíveis pelo Governo através da redução de impostos vai aumentar esta semana cerca de três cêntimos por litro no caso tanto do gasóleo como da gasolina, foi hoje anunciado.

“O reforço do desconto no ISP será em cerca de três cêntimos em gasolina e gasóleo, ligeiramente mais em gasóleo, ligeiramente menos em gasolina, são valores com IVA”, disse o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no final do Conseho de MInistros.

Com esta descida, "o conjunto do descontos no ISP totaliza 23 cêntimos no gasóleo e na gasolina", disse o governante, frisando que "todos os portugueses estarão a ter um apoio de 23 cêntimos por litro" no combustíveis.

Desde o início da guerra no Irão, o Governo tomou medidas de mais de 300 milhões de euros para mitigar o efeito da subida dos combustíveis, através do desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), do desconto no gasóleo profissional e do apoio na botija de gás solidária.

O preço por litro do gasóleo aumentaria 15 cêntimos e o da gasolina avançaria 12 cêntimos na próxima semana, caso a tendência atual se mantenha, segundo a estimativa do Automóvel Club de Portugal (ACP), e sem considerar a atualização do desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio do gasóleo simples deverá atingir 2,169 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 deverá subir aos 2,142 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.