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Governo já escolheu o novo diretor-geral da Autoridade Tributária

Engenheiro assume liderança da AT a partir de agosto de 2026, depois de quase uma década como responsável pela área dos Sistemas de Informação do organismo.
Redação
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A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) vai ter um novo diretor-geral. O ministro de Estado e das Finanças designou Mário Miguel Martins Campos para o cargo, numa nomeação que terá efeitos a partir de 1 de agosto de 2026, segundo um comunicado do Governo a que o SOL teve acesso.

A escolha surge na sequência de um procedimento concursal conduzido pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), para preencher a liderança do organismo responsável pela administração fiscal portuguesa.

Experiência na transformação digital da AT

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Mário Campos desempenhava desde março de 2016 funções como subdiretor-geral da área dos Sistemas de Informação da AT.

De acordo com o Ministério das Finanças, o novo diretor-geral tem "experiência muito relevante no desenvolvimento e na gestão de sistemas de informação, na gestão da inovação, na transformação digital, na modernização de processos, na segurança da informação e na interoperabilidade tecnológica".

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O percurso profissional de Mário Campos inclui experiência nos setores público e privado, com especial ligação à área tecnológica e à modernização administrativa.

Mandato de cinco anos

A nomeação terá uma duração de cinco anos, conforme previsto para o cargo de diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.

A decisão do ministro das Finanças acontece depois da liderança de Helena Alves Borges, a quem o Governo deixou um reconhecimento público pelo trabalho desenvolvido durante o mandato.

Governo agradece trabalho da anterior diretora

Em comunicado, o Ministério das Finanças destacou "a dedicação e elevado sentido de serviço público" da diretora-geral cessante.

O Governo sublinhou ainda "a forma competente e empenhada como liderou a AT ao longo do respetivo mandato".

A Autoridade Tributária é responsável pela gestão e cobrança de impostos, controlo aduaneiro e execução das políticas fiscais do Estado, assumindo um papel central na relação entre a administração pública e os contribuintes.

Temas

Autoridade Tributária
Diretor-Geral AT
Mário Miguel Martins Campos
Sistema de Informação
Políticas Fiscais

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