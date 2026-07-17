Governo confirma receção do terceiro relatório técnico do Aeroporto Luís de Camões

Próximo passo será a entrega do relatório financeiro, prevista para 17 de janeiro de 2027.

O Governo confirmou esta sexta-feira que recebeu da ANA Aeroportos o terceiro relatório técnico relativo ao projeto do Aeroporto Luís de Camões, assinalando o cumprimento de mais uma etapa do calendário definido para o desenvolvimento do investimento.

Segundo informação do Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH), o documento agora entregue corresponde ao terceiro de um total de cinco relatórios que deverão ser produzidos pela concessionária no âmbito do processo.

De acordo com o calendário indicado pelo ministério, o próximo marco será a entrega do relatório financeiro, prevista para 17 de janeiro de 2027. A apresentação da candidatura completa continua apontada para janeiro de 2028.

Na mesma informação, o Governo afirma que, com a receção deste terceiro relatório técnico, é cumprida mais uma etapa do calendário global de 36 meses estabelecido para o projeto, acrescentando que "todas as dimensões" previstas estão a ser cumpridas.