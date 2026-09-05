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Fitch sobe ‘rating’ de Portugal para ‘A+’ e mantém perspetiva estável

Portugal acaba de receber uma avaliação mais favorável da Fitch. A agência destaca a melhoria das finanças públicas e a redução projetada da dívida como razões para elevar a classificação do país.
SOL/Lusa
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Fitch sobe ‘rating’ de Portugal para ‘A+’ e mantém perspetiva estável

Hoje não consegue pagar a renda. Dentro de poucos anos pode ser a geração mais rica da história

A agência de notação financeira Fitch subiu esta sexta-feira o ‘rating’ de Portugal de ‘A’ para ‘A+’, mantendo a perspetiva estável.

A decisão representa uma melhoria na avaliação da capacidade do Estado português para cumprir as suas obrigações financeiras.

“A Fitch Ratings reviu em alta os 'ratings' de incumprimento de longo prazo (IDR) de Portugal, de 'A' para 'A+'. A perspetiva mantém-se estável”, anunciou a agência numa nota publicada no seu site.

Finanças públicas pesam na decisão

A Fitch justifica a subida sobretudo com o reforço das contas públicas portuguesas e com a trajetória esperada para a dívida.

“A subida reflete o reforço das finanças públicas de Portugal, incluindo uma trajetória projetada de redução da dívida pública e saldos orçamentais consideravelmente mais fortes do que os dos seus pares, sustentados por um forte compromisso político com a prudência orçamental”, indicou a agência.

A avaliação da Fitch tem assim em conta não apenas a evolução recente das contas públicas, mas também as perspetivas para a dívida e para os saldos orçamentais.

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A perspetiva estável significa que, neste momento, a agência não antecipa uma alteração da classificação no curto prazo.

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