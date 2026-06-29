Eurostat vai recalcular PIB per capita de Portugal após revisão da população feita pelo INE

O Eurostat anunciou que irá recalcular indicadores como o PIB per capita de Portugal depois de receber os novos dados do INE sobre a população residente. A revisão poderá ter impacto em estatísticas económicas e nos valores comunicados às instituições europeias

O Eurostat anunciou esta segunda-feira que irá recalcular indicadores estatísticos anteriormente publicados, incluindo o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, depois de receber e validar os novos dados sobre a população residente em Portugal, na sequência da revisão anunciada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O gabinete de estatística da União Europeia explica que os indicadores que utilizam a população como denominador, como o PIB per capita, serão atualizados assim que o processo de validação dos novos dados portugueses esteja concluído.

"Os indicadores derivados que utilizam valores populacionais no denominador, como o PIB per capita, serão eventualmente recalculados quando os novos dados forem recebidos e validados", refere o Eurostat à agência Lusa.

Eurostat aguarda novos dados de Portugal

Segundo o organismo europeu, o trabalho será realizado em articulação com o calendário definido pelas autoridades portuguesas.

"O Eurostat utilizará e publicará os dados recebidos de Portugal, incluindo dados históricos, assim que os necessários controlos de qualidade tenham sido concluídos", acrescenta.

A instituição sublinha ainda que, nas contas nacionais e nos indicadores relacionados com a população ativa, recomenda que seja feita uma reconstituição retrospetiva das séries estatísticas, de forma a assegurar a continuidade e comparabilidade dos dados ao longo do tempo.

Revisão da população obriga a atualizar vários indicadores

Na semana passada, o INE anunciou que irá rever todos os indicadores calculados por habitante, na sequência da atualização das estimativas anuais da população residente entre 2021 e 2024.

Segundo o instituto, a revisão da população tem impacto em diversas operações estatísticas, nomeadamente na calibração dos inquéritos por amostragem, com especial incidência no Inquérito ao Emprego, e também nas Contas Nacionais.

O INE explica que parte da estimativa da atividade económica é calculada com base na população empregada apurada nesse inquérito, pelo que a revisão do número de residentes poderá alterar indicadores como o emprego, o desemprego e o próprio PIB.

Além disso, todos os indicadores expressos por habitante — abrangendo áreas como economia, justiça, educação e saúde — terão de ser atualizados, sendo a maioria dessas revisões divulgada ao longo dos próximos meses.

Revisão do PIB só será concluída em 2027

A revisão do PIB e do PIB per capita que Portugal comunica às instituições europeias apenas poderá ser concluída após a atualização das Contas Nacionais relativas ao período entre 2021 e 2026.

Segundo o calendário divulgado pelo INE, esse processo deverá ficar concluído em março de 2027.

Os novos valores poderão ter impacto em diversos indicadores utilizados pela União Europeia, incluindo aqueles que servem de base à distribuição de fundos comunitários e à avaliação de candidaturas a programas europeus.