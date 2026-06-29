segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Eurostat vai recalcular PIB per capita de Portugal após revisão da população feita pelo INE

O Eurostat anunciou que irá recalcular indicadores como o PIB per capita de Portugal depois de receber os novos dados do INE sobre a população residente. A revisão poderá ter impacto em estatísticas económicas e nos valores comunicados às instituições europeias
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Eurostat vai recalcular PIB per capita de Portugal após revisão da população feita pelo INE

"Espero que participe": Shakira deixa apelo a Luís Montenegro após tragédia na Venezuela

Relacionados

FMI corta previsão de crescimento para Portugal e alerta para défices a partir de 2028

O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa o crescimento da economia portuguesa para 1,7% este ano e alerta que Portugal poderá voltar a registar défices orçamentais a partir de 2028 devido ao envelhecimento da população, aumento da despesa com defesa e reduções fiscais
FMI corta previsão de crescimento para Portugal e alerta para défices a partir de 2028

INE vai rever PIB, emprego e outros indicadores per capita após atualização da população residente

O Instituto Nacional de Estatística vai rever os principais indicadores económicos e sociais calculados por habitante, incluindo o PIB per capita e os dados do emprego, na sequência da atualização das estimativas da população residente entre 2021 e 2024
INE vai rever PIB, emprego e outros indicadores per capita após atualização da população residente

Brasileiros já representam mais de um terço da população estrangeira em Portugal

Portugal tem quase 1,6 milhões de residentes estrangeiros e mais de metade são homens. Os cidadãos brasileiros continuam a liderar a lista das nacionalidades presentes no país, segundo os novos dados do INE.
Brasileiros já representam mais de um terço da população estrangeira em Portugal

O Eurostat anunciou esta segunda-feira que irá recalcular indicadores estatísticos anteriormente publicados, incluindo o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, depois de receber e validar os novos dados sobre a população residente em Portugal, na sequência da revisão anunciada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O gabinete de estatística da União Europeia explica que os indicadores que utilizam a população como denominador, como o PIB per capita, serão atualizados assim que o processo de validação dos novos dados portugueses esteja concluído.

"Os indicadores derivados que utilizam valores populacionais no denominador, como o PIB per capita, serão eventualmente recalculados quando os novos dados forem recebidos e validados", refere o Eurostat à agência Lusa.

Eurostat aguarda novos dados de Portugal

Segundo o organismo europeu, o trabalho será realizado em articulação com o calendário definido pelas autoridades portuguesas.

"O Eurostat utilizará e publicará os dados recebidos de Portugal, incluindo dados históricos, assim que os necessários controlos de qualidade tenham sido concluídos", acrescenta.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A instituição sublinha ainda que, nas contas nacionais e nos indicadores relacionados com a população ativa, recomenda que seja feita uma reconstituição retrospetiva das séries estatísticas, de forma a assegurar a continuidade e comparabilidade dos dados ao longo do tempo.

Revisão da população obriga a atualizar vários indicadores

Na semana passada, o INE anunciou que irá rever todos os indicadores calculados por habitante, na sequência da atualização das estimativas anuais da população residente entre 2021 e 2024.

Segundo o instituto, a revisão da população tem impacto em diversas operações estatísticas, nomeadamente na calibração dos inquéritos por amostragem, com especial incidência no Inquérito ao Emprego, e também nas Contas Nacionais.

O INE explica que parte da estimativa da atividade económica é calculada com base na população empregada apurada nesse inquérito, pelo que a revisão do número de residentes poderá alterar indicadores como o emprego, o desemprego e o próprio PIB.

Além disso, todos os indicadores expressos por habitante — abrangendo áreas como economia, justiça, educação e saúde — terão de ser atualizados, sendo a maioria dessas revisões divulgada ao longo dos próximos meses.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Revisão do PIB só será concluída em 2027

A revisão do PIB e do PIB per capita que Portugal comunica às instituições europeias apenas poderá ser concluída após a atualização das Contas Nacionais relativas ao período entre 2021 e 2026.

Segundo o calendário divulgado pelo INE, esse processo deverá ficar concluído em março de 2027.

Os novos valores poderão ter impacto em diversos indicadores utilizados pela União Europeia, incluindo aqueles que servem de base à distribuição de fundos comunitários e à avaliação de candidaturas a programas europeus.

Temas

Portugal
População
INE
Eurostat
Indicadores

Leia também

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Portugal e Espanha defenderam um reforço do orçamento europeu para a energia e apelaram à aceleração das interligações elétricas com França. A ministra do Ambiente e Energia anunciou ainda que o Governo vai estudar uma ligação elétrica a Marrocos para reforçar a segurança do abastecimento
Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Taxa turística na Nazaré entra em vigor a 1 de setembro. Saiba quem fica isento

A Câmara da Nazaré vai começar a cobrar uma taxa turística de um euro por noite a partir de 1 de setembro. A medida aplica-se à generalidade dos alojamentos turísticos e surge para ajudar a suportar os custos do impacto do turismo nas infraestruturas e serviços municipais
Taxa turística na Nazaré entra em vigor a 1 de setembro. Saiba quem fica isento

Mais vistos

Destaques