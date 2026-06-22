Endividamento do setor não financeiro sobe para 876,2 mil milhões de euros em abril

O endividamento do setor não financeiro aumentou 8,1 mil milhões de euros em abril, face ao mês anterior, atingindo 876,2 mil milhões de euros. O crescimento foi impulsionado sobretudo pelo setor público, mas também pelo aumento do crédito à habitação e do financiamento das empresas

O endividamento do setor não financeiro aumentou 8,1 mil milhões de euros em abril, face a março, atingindo um total de 876,2 mil milhões de euros, revelou esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).

Segundo os dados divulgados pelo banco central, 491,9 mil milhões de euros correspondiam ao setor privado — empresas privadas e particulares —, enquanto 384,3 mil milhões de euros diziam respeito ao setor público, que inclui administrações públicas e empresas públicas.

O BdP indica que o endividamento do setor público cresceu 5,5 mil milhões de euros em abril, sobretudo devido ao aumento da dívida junto do resto do mundo (+3,7 mil milhões de euros) e das administrações públicas (+1,5 mil milhões de euros).

O aumento da dívida perante o exterior resultou essencialmente do investimento em títulos de dívida pública, que cresceu 3,6 mil milhões de euros, repartido entre dívida de curto prazo (+2,4 mil milhões) e de longo prazo (+1,2 mil milhões).

Já o acréscimo do financiamento junto das administrações públicas refletiu, principalmente, o aumento dos depósitos dos fundos da Segurança Social junto do Tesouro (+600 milhões de euros) e o reforço dos títulos de dívida pública detidos por este setor (+1,1 mil milhões de euros).

O Banco de Portugal assinala ainda um aumento do endividamento do setor público junto das empresas (+200 milhões de euros) e dos particulares (+400 milhões de euros). Em contrapartida, a dívida junto do setor financeiro diminuiu 300 milhões de euros, sobretudo devido ao desinvestimento em títulos de dívida pública de longo prazo.

Crédito à habitação impulsiona dívida das famílias

No setor privado, o endividamento aumentou 2,6 mil milhões de euros em abril.

A dívida dos particulares cresceu 1,3 mil milhões de euros, impulsionada sobretudo pelo crédito à habitação, que representou um aumento de 1.000 milhões de euros.

Já o endividamento das empresas privadas também subiu 1,3 mil milhões de euros, refletindo o reforço do financiamento obtido junto do exterior (+800 milhões de euros) e do setor financeiro (+400 milhões de euros).

Em termos homólogos, o endividamento das empresas privadas aumentou 4,4% em abril, acima dos 3,5% registados em março, prolongando a tendência de aceleração observada desde o início do ano.

Também a dívida dos particulares manteve uma trajetória de crescimento, registando uma subida de 9,0% face a abril de 2025, o que representa um aumento de 0,3 pontos percentuais relativamente ao mês anterior.