Encher o depósito vai ficar ainda mais caro. Saiba quanto sobem os combustíveis na próxima semana

As previsões indicam, assim, que o preço médio do litro do gasóleo ficará a 1,863 euros, enquanto o da gasolina simples passará para 1,918 euros por litro.

O alívio não chega na próxima semana para quem necessitar de abastecer o veículo. Os preços dos combustíveis voltarão a subir a partir da próxima segunda-feira, num aumento que terá impacto significativo na carteira dos portugueses.

De acordo com as estimativas do Automóvel Club de Portugal (ACP), o preço do gasóleo irá aumentar 13,5 cêntimos, enquanto a gasolina deverá ficar 6,5 cêntimos mais cara.

Estas previsões indicam, assim, que o preço médio do litro do gasóleo ficará a 1,863 euros, enquanto o da gasolina simples passará para 1,918 euros por litro.

De notar que as previsões poderão oscilar após o fecho do mercado de Brent esta sexta-feira. Além disso, os preços dos combustíveis podem variar consoante o posto de abastecimento, uma vez que o mercado dos combustíveis é liberalizado.

Médio Oriente continua a pressionar os preços

A nova subida acontece num contexto de forte volatilidade nos mercados energéticos, marcada pelo agravamento das tensões no Médio Oriente.

O reacendimento do conflito envolvendo os EUA, Israel e o Irão voltou a alimentar receios sobre o abastecimento mundial de petróleo, sobretudo devido à instabilidade em torno do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio internacional de petróleo e gás natural.

Desconto no ISP poderá aliviar parte da subida

Para mitigar o impacto da escalada dos preços, o Governo mantém o mecanismo extraordinário de redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

O compromisso prevê que sempre que o aumento dos combustíveis ultrapasse os 10 cêntimos seja aplicado um novo desconto temporário, acumulando com as reduções já em vigor.

Além da redução do ISP, o Executivo já anunciou a possibilidade de libertar até 10% das reservas estratégicas nacionais de combustível, em articulação com os restantes países da Agência Internacional de Energia, caso a instabilidade internacional continue a pressionar os mercados.

Segundo uma estimativa do Conselho das Finanças Públicas, o desconto extraordinário no ISP poderá representar uma redução de cerca de 777 milhões de euros na receita fiscal do Estado.