Eletricidade no mercado livre permite poupar até 317 euros por ano. No gás, tarifa regulada continua mais vantajosa

As famílias portuguesas podem poupar até 317 euros por ano na eletricidade ao aderirem ao mercado liberalizado, segundo a ERSE. Já no gás natural, nenhuma oferta comercial conseguiu superar os preços da tarifa regulada durante o segundo trimestre de 2026

Os consumidores de eletricidade continuam a encontrar oportunidades de poupança no mercado liberalizado, com reduções anuais que podem atingir os 317 euros face à tarifa regulada. A conclusão consta dos mais recentes boletins da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), divulgados esta quarta-feira.

Segundo o regulador, as maiores poupanças verificam-se nos agregados familiares com consumos mais elevados. No segundo trimestre de 2026, um casal com quatro filhos — identificado pela ERSE como consumidor tipo 3 — podia reduzir a sua fatura anual de eletricidade em até 317 euros, o equivalente a uma poupança de 12%.

Já um casal sem filhos, correspondente ao consumidor tipo 1, conseguia poupar até 60 euros por ano, o que representa uma redução de cerca de 14% na despesa anual com eletricidade.

Mercado livre continua competitivo na eletricidade

A análise da ERSE mostra que, entre os 22 comercializadores com ofertas exclusivas de eletricidade disponíveis no mercado, entre sete e 12 apresentavam preços inferiores aos da tarifa regulada, dependendo do perfil de consumo considerado.

O regulador compara as ofertas através de três perfis residenciais padrão. O consumidor tipo 1 corresponde a um casal sem filhos, o tipo 2 a um casal com dois filhos e o tipo 3 a um casal com quatro filhos, refletindo diferentes níveis de consumo anual de energia.

Os dados analisados incluem apenas as ofertas disponíveis para novas adesões e constantes no simulador de preços de energia da ERSE.

Ofertas duais também permitem poupanças

Nas ofertas duais, que combinam eletricidade e gás natural no mesmo contrato, a vantagem financeira é mais reduzida, mas continua a existir para alguns consumidores.

Dos oito comercializadores com ofertas deste tipo, entre dois e três apresentavam preços inferiores aos do mercado regulado.

Neste segmento, a poupança máxima identificada pela ERSE atingia os 120 euros anuais para o consumidor tipo 3, o equivalente a uma redução de cerca de 4% na fatura energética. Já para o consumidor tipo 1, a poupança máxima era de apenas oito euros por ano, ou cerca de 1%.

Gás natural: regulado continua a ser a opção mais barata

O cenário é diferente no mercado do gás natural. Segundo a análise da ERSE, nenhuma das ofertas disponíveis no mercado liberalizado conseguiu apresentar preços mais competitivos do que a tarifa regulada.

O regulador contabilizou 14 comercializadores com ofertas exclusivas de gás natural e oito com ofertas duais. Ainda assim, para os três perfis de consumidores analisados, as poupanças potenciais eram inexistentes.

Na prática, isto significa que os consumidores de gás natural continuam a encontrar melhores condições económicas ao permanecerem na tarifa regulada.

ERSE excluiu ofertas com serviços adicionais

Para garantir uma comparação homogénea, a ERSE excluiu da sua análise as ofertas que obrigam à contratação de serviços adicionais, como assistência técnica, manutenção ou diagnósticos energéticos.

Os resultados refletem, por isso, apenas o custo direto da energia, permitindo aos consumidores comparar de forma mais transparente as diferentes propostas disponíveis no mercado.