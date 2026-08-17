Economia resiste mas crescimento é frágil

A economia portuguesa tem dado mostras de uma resiliência acima do esperado, mas economistas alertam para o crescimento frágil, a dependência do turismo, o fim do PRR e o clima de incerteza externa. Fatores que poderão condicionar o próximo OE.

A economia portuguesa voltou a dar sinais de um pequeno alívio, num contexto internacional marcado pela incerteza, mas impulsionado pelo comportamento do consumo das famílias e pelo contributo do setor externo que se destacou mais do que estava inicialmente previsto, como admitem os economistas contactados pelo SOL. Ainda assim, apontam para um comportamento modesto em termos de crescimento. De acordo com os últimos dados do INE, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu no segundo trimestre 2,5% em termos homólogos e 0,8% em cadeia,

«A economia foi mais resiliente do que se esperava. Não houve nenhuma magia e as coisas correram melhor do que se imaginava. O consumo das famílias subiu, o rendimento disponível tem evoluído favoravelmente e contributo do setor externo foi melhor do que em algumas projeções anteriormente feitas. Apesar dos receios existentes, o setor externo não se portou tão mal», revela António Nogueira Leite.

Perante estes resultados, o economista considera que já é difícil concretizar os cenários mais negativos traçados para este ano. «Aquela ideia de que 2026 seria um ano catastrófico acho que já será muito difícil de concretizar. Mas não nos podemos esquecer que o PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] deu o seu contributo», sobretudo através do investimento público e empresarial financiado por fundos europeus, em que «houve muita formação na área pública e até nas empresas financiado por Bruxelas e isso foi tendo um efeito ao longo destes anos todos».

No entanto, Nogueira Leite reconhece que o impacto da bazuca deve ser relativizado. «Quando se achava que o PRR ia fazer a economia crescer a um ritmo do sudeste asiático, é evidente que não ia», afirma, apesar de reconhecer que terá «algum impacto».

Também António Mendonça reconhece que a economia portuguesa tem apresentado um desempenho ligeiramente superior ao europeu, mas também admite que os resultados não devem ser motivo para conforto. Apesar dos sinais positivos, considera que o crescimento continua fraco, excessivamente dependente do consumo e do turismo, e alerta para os riscos associados ao fim do PRR e à elevada volatilidade do contexto internacional. «A nossa economia está a crescer acima da Europa, mas também é importante considerar que a Europa está a ter um crescimento medíocre e crescer um pouquinho acima do medíocre não é propriamente motivo para nos sentirmos confortáveis», alerta ao nosso jornal.

Um dos principais problemas identificados pelo economista é a dependência do consumo como motor da atividade, acompanhada por uma persistente debilidade do investimento. «O investimento tem sido muito alimentado pelo PRR, nomeadamente através da necessidade de assegurar contrapartidas nacionais no investimento público. Vamos ver o que vai acontecer quando o programa se esgotar», lembrando, no entanto, que o PTRR já está «à espera».

E lamenta o atraso a que Portugal tem assistido nos últimos 20 anos, em matéria de lançamento de bases estruturais para o futuro. Transportes, ligações internacionais e o aeroporto são apontados como alguns exemplos de uma dificuldade de antecipar as necessidades futuras. «Houve uma incapacidade de projetar e isso é dramático», afirma.





Estratégia para médio e longo prazo

Mas mais do que responder aos resultados de cada trimestre, António Mendonça defende uma mudança de abordagem na política económica. «Temos de pensar o país estrategicamente a médio e a longo prazo, ver o tipo de ações, de iniciativas, de investimentos que devemos fazer para responder às exigências atuais», considerando que a capacidade de adaptação será decisiva para o futuro. «A necessidade de adaptação é fundamental e temos de criar flexibilidade para nos adaptar, não apenas do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista institucional, do ponto de vista social, cultural, etc.», alerta.

Mas nem tudo são más notícias. Nogueira Leite chama a atenção para o facto de o mercado de trabalho apresentar sinais positivos. «Os dados do emprego não são maus», afirma. De acordo com os últimos dados do INE, metade daqueles que estavam desempregados no arranque do ano continuaram nessa situação entre abril e junho, mas cerca de 30% encontraram um novo posto de trabalho.

Já quanto ao risco de virmos a assistir a um eventual abrandamento do turismo, o economista lembra que essa tendência levanta questões sobre a dependência da economia portuguesa em relação a um só setor. Apesar de ter sido determinante nos últimos anos, defende uma maior diversificação das atividades económicas, acenando com a necessidade de Portugal ter um crescimento que aposte «numa economia diversificada e assente em setores de elevado valor acrescentado».

E acrescenta: «O turismo poderá continuar a crescer em áreas de maior valor acrescentado, mas não deverá ser visto como a única base do crescimento económico e não é um setor de elevado valor acrescentado».

Uma opinião partilhada por António Mendonça, ao lembrar que o setor «é volátil» com alguns a verem «alguns sinais de desaceleração». E acrescenta que «a dependência crescente do turismo torna-se problemática a prazo quando não é acompanhada por um reforço de outras áreas da economia e quando não há uma aposta na especialização».

O economista refere ainda que a acentuar este problema de dependência está o tipo de emprego criado. «O turismo necessita de uma mão de obra pouco qualificada e a economia como um todo continua a não abrir espaços para a integração dos jovens qualificados, o que contribui para os pressionar a irem para fora, acabando por criar problemas estruturais», diz.

Por outro lado, a mudança do contexto económico internacional também exige, na opinião do economista, uma resposta estratégica. A Europa está a apostar no relançamento da política industrial e na redução das dependências tecnológicas e energéticas, tendência que considera relevante para Portugal.





Ameaças e incertezas

Apesar da melhoria da atividade, a inflação e a evolução das taxas de juro continuam a representar riscos para a economia até ao final do ano. Sobre uma eventual subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu, Nogueira Leite considera que ainda existe incerteza em relação à decisão que irá ser tomada. «Neste momento, depende muito das circunstâncias e não é certo que o Banco Central Europeu vá subir as taxas», acrescenta.

Face a este cenário, o economista acredita que a preparação do próximo Orçamento do Estado terá de ter em conta estes vários cenários de incerteza, já que o conflito internacional continua a não dar tréguas. Ainda assim, reconhece que as principais linhas deverão estar já definidas nesta altura do ano e mais do que antecipar medidas concretas destaca a necessidade de prudência, sobretudo na definição das despesas.

No entanto, aponta como principal dificuldade o contexto internacional. «É mais um ano em que fazemos um Orçamento em condições de grande incerteza, porque de facto o contexto internacional está muito mais volátil do que esteve em décadas anteriores. Tem de haver sempre alguma cautela», sugere.

Também António Mendonça aponta para uma conjugação difícil entre o apoio ao investimento e a manutenção do equilíbrio das contas públicas, referindo, no entanto, que o desafio passa por conciliar objetivos económicos e financeiros. «Temos de conciliar objetivos de natureza económica com objetivos de equilíbrio financeiro, um dilema difícil de conciliar».

E, de acordo com o mesmo, o contexto externo torna qualquer previsão particularmente difícil. «É muito difícil fazer prognósticos porque isto muda todos os dias. A incerteza é brutal e, portanto, nós temos sempre que colocar as nossas considerações com base em hipóteses precárias». Daí defender que as metas de crescimento inscritas no documento deverão ser mais prudentes. «As previsões e as metas de crescimento inscritas no orçamento têm de ser muito mais cautelosas do que foram nos últimos anos», defende, sugerindo que o Governo deverá evitar tanto o pessimismo excessivo como um excesso de otimismo.