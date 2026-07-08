Economia portuguesa deverá crescer 2,2% no segundo trimestre. Católica revê previsão para 2026 em alta

A economia portuguesa deverá ter acelerado no segundo trimestre de 2026, com um crescimento de 2,2% em termos homólogos e de 0,6% face aos primeiros três meses do ano. Perante estes indicadores, a Católica Lisbon Forecasting Lab reviu em alta a previsão de crescimento do PIB para este ano

A economia portuguesa deverá ter crescido 0,6% em cadeia e 2,2% em termos homólogos no segundo trimestre de 2026, de acordo com as previsões divulgadas esta quarta-feira pelo NECEP – Católica Lisbon Forecasting Lab, que reviu em alta a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano.

Segundo a Síntese da Folha Trimestral de Conjuntura, a generalidade dos indicadores de alta frequência aponta para uma melhoria da atividade económica e do sentimento económico nos últimos meses, refletindo a recuperação após a fase mais crítica da subida dos preços da energia e das perturbações nas cadeias de distribuição associadas ao conflito no Médio Oriente.

Ainda assim, os economistas alertam que a estimativa apresenta limitações na incorporação da evolução da população ativa, que registou um crescimento de 0,8% em cadeia durante o segundo trimestre.

Previsão de crescimento para 2026 sobe para 1,8%

Na sequência do desempenho esperado entre abril e junho, o NECEP – Católica Lisbon Forecasting Lab reviu em alta a previsão de crescimento da economia portuguesa para o conjunto de 2026, passando de 1,5% para 1,8%.

Já as projeções para os anos seguintes mantiveram-se inalteradas, apontando para um crescimento de 1,5% em 2027 e 1,9% em 2028.

Zona euro com crescimento mais fraco

Em contraste com Portugal, a economia da zona euro deverá crescer apenas 0,4% em 2026, uma revisão em baixa de 0,4 pontos percentuais face à previsão anterior.

Segundo os economistas da Católica, esta revisão reflete a contração registada no primeiro trimestre e as perspetivas de um crescimento modesto no segundo trimestre.

Inflação deverá subir para 2,5% este ano

No que respeita à inflação, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) deverá aumentar de 2,3% para 2,5% em 2026.

As previsões apontam ainda para uma desaceleração da inflação para 2,2% em 2027, devendo aproximar-se do objetivo de 2% definido pela política monetária no limiar de 2028.

A atualização das projeções reforça a expectativa de que a economia portuguesa continue a crescer acima da média da zona euro, apesar do contexto internacional marcado por incertezas económicas e geopolíticas.