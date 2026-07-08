quarta-feira, 08 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Economia portuguesa deverá crescer 2,2% no segundo trimestre. Católica revê previsão para 2026 em alta

A economia portuguesa deverá ter acelerado no segundo trimestre de 2026, com um crescimento de 2,2% em termos homólogos e de 0,6% face aos primeiros três meses do ano. Perante estes indicadores, a Católica Lisbon Forecasting Lab reviu em alta a previsão de crescimento do PIB para este ano
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Economia portuguesa deverá crescer 2,2% no segundo trimestre. Católica revê previsão para 2026 em alta

Violência no Aeroporto de Lisboa: homem detido após agredir brutalmente agente da PSP e outros funcionários do aeroporto

Relacionados

FMI vê economia resiliente, mas aponta para desafios

Economista analisa previsões e  ‘recados’ do FMI  em relação a algumas medidas.   
FMI vê economia resiliente, mas aponta para desafios

OCDE corta previsão de crescimento para Portugal e alerta para impacto da crise energética na economia

A OCDE reviu em baixa o crescimento da economia portuguesa para 1,8% este ano, apontando o conflito no Médio Oriente e a subida dos preços da energia como os principais riscos. Ainda assim, melhora as previsões para as contas públicas e valida a meta de saldo orçamental nulo do Governo
OCDE corta previsão de crescimento para Portugal e alerta para impacto da crise energética na economia

Bruxelas corta previsão de crescimento da economia portuguesa devido às tempestades e à crise energética

A Comissão Europeia reviu em baixa as previsões para a economia portuguesa e aponta agora para um crescimento de 1,7% em 2026, penalizado pelas tempestades do início do ano, pela subida dos preços da energia e pelo impacto do conflito no Irão. Bruxelas admite, ainda assim, uma recuperação gradual impulsionada pelos fundos do PRR
Bruxelas corta previsão de crescimento da economia portuguesa devido às tempestades e à crise energética

A economia portuguesa deverá ter crescido 0,6% em cadeia e 2,2% em termos homólogos no segundo trimestre de 2026, de acordo com as previsões divulgadas esta quarta-feira pelo NECEP – Católica Lisbon Forecasting Lab, que reviu em alta a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano.

Segundo a Síntese da Folha Trimestral de Conjuntura, a generalidade dos indicadores de alta frequência aponta para uma melhoria da atividade económica e do sentimento económico nos últimos meses, refletindo a recuperação após a fase mais crítica da subida dos preços da energia e das perturbações nas cadeias de distribuição associadas ao conflito no Médio Oriente.

Ainda assim, os economistas alertam que a estimativa apresenta limitações na incorporação da evolução da população ativa, que registou um crescimento de 0,8% em cadeia durante o segundo trimestre.

Previsão de crescimento para 2026 sobe para 1,8%

Na sequência do desempenho esperado entre abril e junho, o NECEP – Católica Lisbon Forecasting Lab reviu em alta a previsão de crescimento da economia portuguesa para o conjunto de 2026, passando de 1,5% para 1,8%.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Já as projeções para os anos seguintes mantiveram-se inalteradas, apontando para um crescimento de 1,5% em 2027 e 1,9% em 2028.

Zona euro com crescimento mais fraco

Em contraste com Portugal, a economia da zona euro deverá crescer apenas 0,4% em 2026, uma revisão em baixa de 0,4 pontos percentuais face à previsão anterior.

Segundo os economistas da Católica, esta revisão reflete a contração registada no primeiro trimestre e as perspetivas de um crescimento modesto no segundo trimestre.

Inflação deverá subir para 2,5% este ano

No que respeita à inflação, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) deverá aumentar de 2,3% para 2,5% em 2026.

As previsões apontam ainda para uma desaceleração da inflação para 2,2% em 2027, devendo aproximar-se do objetivo de 2% definido pela política monetária no limiar de 2028.

A atualização das projeções reforça a expectativa de que a economia portuguesa continue a crescer acima da média da zona euro, apesar do contexto internacional marcado por incertezas económicas e geopolíticas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Portugal
PIB
NECEP
Previsões
Zona Euro

Leia também

Contabilistas alertam para riscos de litigância no pacote da habitação

Paula Franco aponta para a ‘quase inoperacionalidade’ da lei quando Portugal enfrenta problemas de habitação. 
Contabilistas alertam para riscos de litigância no pacote da habitação

Economia portuguesa deverá crescer 2,2% no segundo trimestre. Católica revê previsão para 2026 em alta

A economia portuguesa deverá ter acelerado no segundo trimestre de 2026, com um crescimento de 2,2% em termos homólogos e de 0,6% face aos primeiros três meses do ano. Perante estes indicadores, a Católica Lisbon Forecasting Lab reviu em alta a previsão de crescimento do PIB para este ano
Economia portuguesa deverá crescer 2,2% no segundo trimestre. Católica revê previsão para 2026 em alta

Combustíveis. EPCOL estima impacto superior a 1,1 mil milhões devido a irregularidades no mercado

Dados do estudo dizem respeito ao período entre 2023 e 2025
Combustíveis. EPCOL estima impacto superior a 1,1 mil milhões devido a irregularidades no mercado

Mais vistos

Destaques