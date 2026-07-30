Economia portuguesa acelera: PIB cresce 2,5% no segundo trimestre e supera previsões dos analistas

A economia portuguesa voltou a ganhar ritmo entre abril e junho. O PIB cresceu 2,5% em termos homólogos e 0,8% face ao trimestre anterior, superando as previsões dos analistas e colocando Portugal entre os países da União Europeia com melhor desempenho económico

A economia portuguesa acelerou no segundo trimestre de 2026, com o Produto Interno Bruto (PIB) a crescer 2,5% em termos homólogos e 0,8% em cadeia, segundo a estimativa rápida divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados revelam uma melhoria do desempenho económico tanto em comparação com o mesmo período de 2025 como face aos primeiros três meses deste ano, confirmando uma evolução superior às expectativas do mercado.

De acordo com o INE, o crescimento homólogo do PIB passou de 2,4% no primeiro trimestre para 2,5% entre abril e junho.

Consumo privado acelera e exportações ganham força

O instituto explica que o contributo da procura interna para o crescimento da economia diminuiu devido ao abrandamento do investimento, embora o consumo privado tenha registado uma aceleração.

Já a procura externa líquida teve um impacto menos negativo, refletindo uma evolução mais favorável das exportações.

Segundo o INE, as exportações de bens e serviços cresceram mais rapidamente do que as importações, contribuindo para reforçar o desempenho da economia portuguesa.

Na comparação com o primeiro trimestre, o PIB avançou 0,8%, uma evolução significativamente superior à inicialmente esperada pelos analistas.

O instituto refere que este crescimento foi impulsionado sobretudo pela melhoria da procura externa líquida, uma vez que as importações abrandaram mais do que as exportações. Ao mesmo tempo, a procura interna manteve um contributo positivo, ainda que inferior ao observado no início do ano, devido à desaceleração do investimento.

INE revê crescimento do primeiro trimestre

O INE aproveitou também a divulgação das estimativas rápidas para rever ligeiramente em alta os dados do primeiro trimestre.

Ao contrário da informação inicialmente divulgada, a economia portuguesa não ficou estagnada entre janeiro e março, tendo registado afinal um crescimento em cadeia de 0,1%.

A revisão ajuda a explicar a aceleração observada no segundo trimestre, quando a economia passou de um crescimento trimestral de 0,1% para 0,8%.

Os dados hoje publicados são ainda preliminares. As contas nacionais definitivas serão divulgadas pelo INE a 31 de agosto.

Portugal entre as economias que mais crescem na União Europeia

Os números do Eurostat mostram igualmente que Portugal voltou a destacar-se entre os Estados-membros da União Europeia.

No segundo trimestre, a economia da zona euro cresceu 1,0% em termos homólogos, enquanto a União Europeia registou um crescimento de 1,2%, ambos abaixo da evolução portuguesa.

Com uma expansão de 2,5%, Portugal registou a terceira maior taxa de crescimento homóloga da União Europeia, apenas atrás da Lituânia (3,8%) e da Suécia (2,8%), a par da Finlândia (2,8%).

Na comparação trimestral, Portugal voltou a destacar-se ao registar um crescimento de 0,8%, o quarto mais elevado entre os Estados-membros, apenas superado pela Irlanda (3,9%), Lituânia (1,7%) e Suécia (1,4%).

Os dados reforçam a trajetória de crescimento da economia portuguesa, impulsionada pela recuperação do consumo privado, pelo dinamismo das exportações e por uma evolução mais favorável da procura externa.