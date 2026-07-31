Dossiê TAP fechado em setembro

A corrida à privatização da TAP entrou numa nova fase. Lufthansa e Air France-KLM entregaram esta semana as propostas vinculativas e a Parpública tem agora 30 dias para as avaliar. O Governo espera concluir o processo já em setembro.

O dossiê da privatização da TAP deverá estar concluído em setembro, de acordo com as contas do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz. Os dois interessados na corrida - Lufthansa e Air France-KLM - entregaram as suas propostas esta semana à Parpública, que terá agora 30 dias para fazer a sua avaliação.

Este prazo poderá, no entanto, sofrer alterações, «salvo se houver lugar a pedidos de esclarecimentos, a qualquer um dos proponentes, sobre as respetivas propostas, caso em que o referido prazo se suspende até que sejam prestados todos os esclarecimentos ou decorra o prazo que tenha sido fixado aos proponentes para o efeito», esclareceu a entidade.

A Lufthansa considerou que a entrega de uma proposta vinculativa destina-se a «estabelecer uma parceria de longo prazo» entre as empresas, e vai «muito além de um investimento financeiro». E acrescentou: «Queremos reforçar a companhia aérea nacional portuguesa como parte do grupo Lufthansa e como a principal companhia aérea para o Atlântico Sul, tendo Lisboa como hub estratégico», afirmou Carsten Spohr, presidente executivo da Lufthansa.

Já o presidente executivo (CEO) da Air France-KLM, Benjamin Smith, afirmou estar confiante de que a proposta apresentada para a privatização da TAP é «suficientemente sólida» para ser aceite pelo Estado português. O responsável sustentou que um dos principais argumentos da Air France-KLM é o modelo de gestão descentralizado, apontando o exemplo da KLM, cuja identidade e autonomia foram preservadas desde a criação do grupo, há mais de duas décadas.