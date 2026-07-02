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DGO. Estado passa de excedente a défice de 1.762 milhões até maio

Já o saldo da Segurança Social registou uma evolução positiva de 761,5 milhões de euros, enquanto o da Administração Local cresceu 244,7 milhões de euros.
Redação
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DGO. Estado passa de excedente a défice de 1.762 milhões até maio
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Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

O Estado registou um défice de 1.762 milhões de euros até maio, com uma redução de 2.400,2 milhões de euros face ao período homólogo, segundo a síntese de execução orçamental.

Face ao período homólogo, o saldo das Administrações Públicas reduziu 2.400,2 milhões de euros, resultado da diminuição dos saldos da Administração Central (-3.344,1 milhões de euros; -2.174,2 milhões de euros, sem o efeito dos pagamentos para regularização de dívidas do SNS) e da Administração Regional (-62,3 milhões de euros)", salienta.

Já o saldo da Segurança Social registou uma evolução positiva de 761,5 milhões de euros, enquanto o da Administração Local cresceu 244,7 milhões de euros.

O saldo global e primário da Administração Central e da Segurança Social ficaram em, respetivamente, - 2.384,7 milhões de euros e 439,8 milhões de euros, tendo-se verificado descidas de 2.582,7 milhões de euros e 2.559,6 milhões de euros face a 2025.

A evolução registada no saldo global deveu-se ao crescimento da despesa em, excluindo o efeito dos pagamentos do SNS até maio, 6,8% ter sido superior ao aumento de 3,5% na receita.

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