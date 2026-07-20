Desemprego cai pelo quinto mês consecutivo e fica abaixo dos 265 mil em junho

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 9,9% em junho face ao mesmo mês de 2025 e recuou 3,7% em relação a maio, para 264.517 pessoas. Segundo os dados do IEFP, trata-se do quinto mês consecutivo de descida do desemprego registado

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 9,9% em junho, em termos homólogos, e recuou 3,7% face a maio, para 264.517 pessoas, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Trata-se do quinto mês consecutivo de queda do número de desempregados registados nos serviços de emprego, uma tendência que se mantém desde fevereiro.

No final de junho, estavam inscritos nos Serviços de Emprego do Continente e das Regiões Autónomas 264.517 desempregados, que representavam 65,5% de um total de 403.995 pedidos de emprego.

Em comparação com junho de 2025, estavam inscritos menos 28.971 desempregados. Para esta redução contribuíram sobretudo os desempregados inscritos há menos de 12 meses, com menos 18.547 pessoas, os que procuravam um novo emprego, menos 25.209, e os maiores de 25 anos, com menos 24.279 inscritos.

Face a maio, registou-se uma redução de 10.249 desempregados.

Menos casais com ambos os elementos desempregados

Os dados do IEFP mostram também uma redução do número de casais em que ambos os elementos estão desempregados.

Em junho, havia 4.181 casais desempregados, menos 11,4% do que no mesmo mês de 2025 e menos 2,9% face a maio. Este indicador regista igualmente uma trajetória descendente há cinco meses consecutivos.

No total, 8.362 pessoas desempregadas casadas ou em união de facto tinham também registado o respetivo cônjuge como desempregado nos serviços de emprego, correspondendo a 4.181 casais.

Os casais em que ambos os elementos estão desempregados e que têm dependentes a cargo podem beneficiar, há vários anos, de uma majoração de 10% do valor do subsídio de desemprego, de acordo com as regras aplicáveis à prestação.

Desemprego no Continente recua 12%

Considerando apenas os serviços de emprego do Continente, o número de desempregados registados no final de junho era de 255.735 pessoas.

Este valor representa uma redução de 12% face a junho de 2025 e uma queda de 6,6% em comparação com maio, reforçando a tendência de descida do desemprego registado ao longo dos últimos meses.

Os dados do IEFP refletem assim uma redução consistente do número de pessoas inscritas nos centros de emprego desde o início do ano, embora o desemprego registado constitua apenas um dos indicadores utilizados para avaliar a evolução do mercado de trabalho em Portugal.