Da Covilhã para os Estados Unidos: Lua Afonso vai representar a Europa numa competição espacial

Lua Afonso, com apenas 18 anos, é dona de um percurso académico e desportivo de excelência, e foi escolhida para representar a Europa na final mundial da International Space Design Competition, uma competição inspirada nos desafios reais da NASA.

Aos 18 anos, Lua Afonso soma um currículo que parece difícil de igualar. Natural da Covilhã e aluna da Escola Secundária Quinta das Palmeiras, foi selecionada para representar a Europa na final da International Space Design Competition (ISSDC), uma das mais prestigiadas competições internacionais dedicadas ao design e engenharia espacial. A fase final tem início hoje, 27 de julho, e decorre até 4 de agosto, nos Estados Unidos, com atividades repartidas entre o Kennedy Space Center, na Florida, e o Walt Disney World Resort.

A competição coloca estudantes de vários continentes perante um desafio semelhante ao vivido pelas grandes empresas da indústria aeroespacial: conceber infraestruturas espaciais complexas e responder a um Request for Proposal, modelo utilizado em projetos reais inspirados nos métodos de trabalho da NASA. Ao longo de vários dias, os participantes trabalham em equipas multidisciplinares, desenvolvendo soluções técnicas, científicas e logísticas para problemas de elevada complexidade.

Um percurso marcado pela excelência

A presença de Lua Afonso na final mundial surge na sequência da vitória na fase europeia da competição, realizada em março, e é apenas mais um capítulo de um percurso académico e extracurricular invulgar para alguém da sua idade.

A estudante concluiu o ensino secundário com 20 valores em todas as disciplinas e exames nacionais, distinção que lhe valeu reconhecimento público, incluindo uma referência do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, durante as comemorações do 25 de Abril deste ano, segundo a RTP.

Além do desempenho escolar, destaca-se também noutras áreas. É pianista, praticou patinagem artística durante vários anos, conquistou títulos nacionais no trail, venceu concursos nacionais de leitura e de oratória e foi finalista do projeto CanSat Portugal, iniciativa da Agência Espacial Europeia (ESA) que desafia estudantes a desenvolver pequenos satélites experimentais.

"Astronauta por um Dia"

Entre as distinções mais recentes encontra-se ainda a vitória no concurso "Astronauta por um Dia", em 2024, promovido pela Agência Espacial Portuguesa, uma iniciativa que procura aproximar os jovens da exploração espacial através de experiências científicas e desafios ligados ao setor aeroespacial.

O interesse pelo espaço, explica a própria estudante em entrevistas recentes, nasceu ainda na infância e foi crescendo à medida que descobria áreas como a física, a engenharia e a astronomia. A participação na final mundial representa, por isso, um objetivo há muito desejado.

Em declarações à SIC Notícias, Lua revela: "Sempre fui muito fascinada pelo espaço, mas foi há dois anos, quando participei na iniciativa da Agência Espacial Portuguesa, que percebi o número de carreiras que existem relacionadas com o espaço e o quanto esta área me apaixona."

Um exemplo de mérito

A história de Lua Afonso tem sido apontada como um exemplo de dedicação e mérito académico.

A jovem da Covilhã será a representante europeia numa competição que reúne estudantes de vários países e que procura identificar futuros talentos para o setor aeroespacial, colocando-os perante desafios semelhantes aos enfrentados pelas grandes organizações internacionais.

Independentemente do resultado final, a presença de uma estudante portuguesa nesta fase da competição representa um feito raro e coloca Portugal entre os países representados num dos mais exigentes desafios internacionais de design espacial.