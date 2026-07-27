Da Covilhã para os Estados Unidos: Lua Afonso vai representar a Europa numa competição espacial

Aos 18 anos, Lua Afonso soma um currículo que parece difícil de igualar. Natural da Covilhã e aluna da Escola Secundária Quinta das Palmeiras, foi selecionada para representar a Europa na final da International Space Design Competition (ISSDC), uma das mais prestigiadas competições internacionais dedicadas ao design e engenharia espacial. A fase final tem início hoje, 27 de julho, e decorre até 4 de agosto, nos Estados Unidos, com atividades repartidas entre o Kennedy Space Center, na Florida, e o Walt Disney World Resort.
A competição coloca estudantes de vários continentes perante um desafio semelhante ao vivido pelas grandes empresas da indústria aeroespacial: conceber infraestruturas espaciais complexas e responder a um Request for Proposal, modelo utilizado em projetos reais inspirados nos métodos de trabalho da NASA. Ao longo de vários dias, os participantes trabalham em equipas multidisciplinares, desenvolvendo soluções técnicas, científicas e logísticas para problemas de elevada complexidade.
Um percurso marcado pela excelência
A presença de Lua Afonso na final mundial surge na sequência da vitória na fase europeia da competição, realizada em março, e é apenas mais um capítulo de um percurso académico e extracurricular invulgar para alguém da sua idade.
A estudante concluiu o ensino secundário com 20 valores em todas as disciplinas e exames nacionais, distinção que lhe valeu reconhecimento público, incluindo uma referência do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, durante as comemorações do 25 de Abril deste ano, segundo a RTP.
Além do desempenho escolar, destaca-se também noutras áreas. É pianista, praticou patinagem artística durante vários anos, conquistou títulos nacionais no trail, venceu concursos nacionais de leitura e de oratória e foi finalista do projeto CanSat Portugal, iniciativa da Agência Espacial Europeia (ESA) que desafia estudantes a desenvolver pequenos satélites experimentais.
"Astronauta por um Dia"
Entre as distinções mais recentes encontra-se ainda a vitória no concurso "Astronauta por um Dia", em 2024, promovido pela Agência Espacial Portuguesa, uma iniciativa que procura aproximar os jovens da exploração espacial através de experiências científicas e desafios ligados ao setor aeroespacial.
O interesse pelo espaço, explica a própria estudante em entrevistas recentes, nasceu ainda na infância e foi crescendo à medida que descobria áreas como a física, a engenharia e a astronomia. A participação na final mundial representa, por isso, um objetivo há muito desejado.
Em declarações à SIC Notícias, Lua revela: "Sempre fui muito fascinada pelo espaço, mas foi há dois anos, quando participei na iniciativa da Agência Espacial Portuguesa, que percebi o número de carreiras que existem relacionadas com o espaço e o quanto esta área me apaixona."
Um exemplo de mérito
A história de Lua Afonso tem sido apontada como um exemplo de dedicação e mérito académico.
A jovem da Covilhã será a representante europeia numa competição que reúne estudantes de vários países e que procura identificar futuros talentos para o setor aeroespacial, colocando-os perante desafios semelhantes aos enfrentados pelas grandes organizações internacionais.
Independentemente do resultado final, a presença de uma estudante portuguesa nesta fase da competição representa um feito raro e coloca Portugal entre os países representados num dos mais exigentes desafios internacionais de design espacial.