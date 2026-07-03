segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Consumo mundial de vinho está em queda e produção acumula excedente equivalente a três anos

Um estudo internacional conclui que o setor vitivinícola enfrenta uma mudança estrutural sem precedentes: a produção continua a superar o consumo, acumulando um excedente equivalente a mais de três anos de consumo mundial. Portugal está entre os países mais expostos ao abrandamento da procura
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Consumo mundial de vinho está em queda e produção acumula excedente equivalente a três anos
Dreamstime

“O meu telemóvel ouviu isto?”. Perceba porque é que os seus dispositivos parecem ouvir as suas conversas

Relacionados

Vinhos raros de 130 anos encontrados sob capela na República Checa regressam à vida após restauro

Oito vinhos centenários do prestigiado Château d’Yquem, escondidos durante décadas sob o soalho de uma capela na República Checa, foram restaurados e analisados em Bordéus. A coleção histórica poderá valer cerca de cinco milhões de dólares
Vinhos raros de 130 anos encontrados sob capela na República Checa regressam à vida após restauro

Beber diferente: Novos hábitos de consumo

Da cerveja ao vinho, uma coisa é certa: os jovens - e não só - estão a beber de forma diferente e bebidas sem álcool ou com menor teor alcoólico vão ganhando destaque. Falámos com vários responsáveis dos setores que nos contam mais sobre os hábitos de consumo dos tempos modernos.
Beber diferente: Novos hábitos de consumo

Consumo mundial de vinho atinge mínimos desde 1957

O consumo global de vinho caiu 2,7% em 2024 para o nível mais baixo desde 1957, segundo a OIV. Enquanto mercados como EUA, França, Itália e China registaram fortes quebras, Portugal contrariou a tendência com uma subida de 5,6%
Consumo mundial de vinho atinge mínimos desde 1957

O mercado mundial do vinho atravessa uma transformação estrutural, com a produção a manter-se acima do consumo e a gerar um excedente acumulado equivalente a mais de três anos de consumo global. A conclusão consta de um estudo desenvolvido pelo Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), em Coimbra, em parceria com duas universidades da Ucrânia.

Segundo a investigação, entre 2000 e 2023 acumulou-se um excedente global de 717 milhões de hectolitros de vinho armazenados em caves de todo o mundo.

"Entre 2000 e 2023, esta assimetria acumulou um excedente global de 717 milhões de hectolitros nas caves de todo o mundo, um volume equivalente a mais de três anos de consumo global à espera de escoamento", explicou Maria Cunha, docente e investigadora do ISMT.

Vinho perde peso no consumo mundial

O estudo mostra que o vinho representa atualmente apenas 12,5% do consumo mundial de bebidas alcoólicas, quando, em 1960, ultrapassava os 30%.

De acordo com Maria Cunha, esta evolução evidencia um desfasamento estrutural entre oferta e procura. Desde 2018, o consumo mundial de vinho diminuiu, em média, 1,75% por ano, enquanto a produção recuou apenas 0,3% anuais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"O setor continuou a produzir a ritmos que o mercado já não consegue absorver", sublinhou a investigadora, citada pela agência Lusa.

A investigação analisou a evolução da produção, do consumo e das importações em 27 países, responsáveis por cerca de 86% do consumo mundial e 80% das importações globais de vinho, abrangendo o período entre 2000 e 2023.

Dependência dos grandes importadores aumenta risco

Os investigadores dividiram os mercados entre países produtores autossuficientes e países dependentes das importações para avaliar o impacto da quebra da procura internacional.

Segundo o estudo, o setor tornou-se excessivamente dependente de um número reduzido de mercados importadores.

"Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha concentram 45% do consumo mundial, 66% do volume global e 68% do valor financeiro do comércio internacional do vinho", destacou Maria Cunha, alertando para a vulnerabilidade criada por esta concentração.

Quebra da China agravou tendência

A investigação identifica também a forte desaceleração do mercado chinês como um dos fatores que aceleraram a quebra do consumo mundial.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Entre 2017 e 2023, o consumo de vinho na China caiu de 19,3 para 6,8 milhões de hectolitros, uma descida atribuída à dificuldade em consolidar hábitos regulares de consumo num país onde o vinho representa apenas cerca de 3% do álcool consumido.

Os autores concluem que, mesmo que a China tivesse mantido o ritmo de crescimento registado entre 2005 e 2017, esse desempenho já não seria suficiente para inverter a tendência global.

As consequências começam a ser visíveis nos principais países produtores.

A França aprovou recentemente o arranque de cerca de 4% da sua área vitícola, numa tentativa de reduzir o excesso estrutural da oferta e reequilibrar o mercado.

Portugal entre os países mais expostos

O estudo alerta ainda para a situação de Portugal, que integra o grupo de países produtores mais vulneráveis ao abrandamento da procura internacional.

Segundo os investigadores, os países produtores autossuficientes concentram 78% da produção mundial, mas representam apenas 40% do consumo global, o que aumenta a pressão sobre as exportações.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As previsões apontam para que esta tendência se mantenha até 2030. Caso o comportamento do mercado não se altere, o consumo mundial poderá descer para cerca de 186,5 milhões de hectolitros, obrigando os produtores a reduzirem excedentes e a adaptarem as suas estratégias.

"O setor terá de adaptar-se a um mercado mais seletivo, menos orientado para volume e cada vez mais dependente da diferenciação e do valor acrescentado que cada marca consiga associar aos seus vinhos", defendeu Maria Cunha.

A investigadora conclui que "o limite do comércio mundial de vinho deixou de estar nas tarifas ou nas barreiras comerciais e passou a estar na própria procura", defendendo que competir apenas através do preço, do volume e da expansão das exportações será cada vez menos sustentável.

O estudo, intitulado Wine Import in the Context of Transforming Global Consumption, foi desenvolvido por investigadores do ISMT em colaboração com a Oles Honchar Dnipro National University e a Odesa Polytechnic National University, da Ucrânia.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Vinho
Mercado
Consumo
Produção
Estudo

Leia também

Euribor desce a seis e 12 meses e mantém-se a três meses

As taxas Euribor registaram esta segunda-feira uma evolução mista, com descidas nos prazos de seis e 12 meses e estabilidade a três meses. A Euribor a seis meses, a mais utilizada nos créditos à habitação em Portugal, fixou-se em 2,547%
Euribor desce a seis e 12 meses e mantém-se a três meses

TAP fecha reestruturação e ganha fôlego para privatização

Especialista diz que a companhia sai da reestruturação mais sólida financeiramente e sem constrangimentos que penalizavam a venda. 
TAP fecha reestruturação e ganha fôlego para privatização

UE precisa de mais 66 mil milhões de euros por ano ou terá de cortar no orçamento

A presidente da Comissão Europeia avisou que a União Europeia precisa de garantir 66 mil milhões de euros anuais em novas receitas para financiar o próximo orçamento comunitário. Sem acordo, Ursula von der Leyen admite cortes de até 40% ou o aumento das contribuições dos Estados-membros
UE precisa de mais 66 mil milhões de euros por ano ou terá de cortar no orçamento

Mais vistos

Destaques