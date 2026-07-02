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Comissão Europeia deu luz verde ao 9.º pedido de pagamento do PRR

“Esta avaliação abre caminho ao desembolso de 2,3 mil milhões de euros", diz ministro da Economia.
Redação
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Comissão Europeia deu luz verde ao 9.º pedido de pagamento do PRR

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

A Comissão Europeia deu luz verde ao 9.º pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), submetido a 18 de maio, reconhecendo o cumprimento dos 51 marcos e metas submetidos.

“Esta avaliação abre caminho ao desembolso de 2,3 mil milhões de euros. Refletindo o avanço consistente na execução do PRR e o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal, esta validação é a concretização de mais uma etapa decisiva de um dos maiores programas de investimento público, transformação económica e social do país”, revela o ministério da Economia.

O governante diz ainda que “a avaliação preliminar positiva evidencia, ainda, a continuidade do ritmo de implementação de reformas e investimentos, com impacto em três dimensões fundamentais: resiliência, transição climática e transição digital. Confirma-se, novamente, a trajetória positiva de execução do PRR, com elevado nível de cumprimento de marcos e metas, e desenvolvimento de projetos com impacto direto no tecido económico, na Administração Pública e nos cidadãos”.

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O ministro da Economia e da Coesão Territorial sublinha que “esta avaliação preliminar positiva da Comissão Europeia demonstra a capacidade de execução do PRR e que Portugal está a cumprir o plano a que se propôs”. Para Castro Almeida, “o PRR está a produzir resultados concretos, contribuindo para uma economia mais competitiva, sustentável e preparada para o futuro”.

O ministério da Economia explica ainda que os marcos e metas agora validados abrangem áreas estratégicas como a transição energética, a descarbonização, a inovação, a qualificação de recursos humanos e a modernização da administração pública.

Após a aprovação deste 9.º pedido de pagamento fica a faltar apenas o décimo e último pedido.

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