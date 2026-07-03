Combustíveis voltam a subir na próxima semana: saiba o que esperar ao abastecer

O gasóleo regista um aumento acumulado de 13,7 cêntimos desde a semana de 2 a 6 de março, e a gasolina de 17,3 cêntimos.

Ainda não é desta que a descida no petróleo se sente de forma significativa nos combustíveis.

De acordo com dados do ACP, o gasóleo deverá sofrer uma subida de três cêntimos, enquanto a gasolina acompanha com mais dois cêntimos. Desta forma, o preço por litro de gasóleo simples deverá ficar a 1,798€ e o da gasolina simples a 1,897€, segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) .

De notar que estas tendências podem sofrer alterações após o fecho das cotações do Brent esta sexta-feira. Além disso, poderá encontrar postos de combustível com preços ligeiramente diferentes, uma vez que este é um setor liberalizado.

Para saber quanto irá pagar ao certo nas bombas de combustível na próxima semana, deve também ter em conta o limiar dos dez cêntimos de apoio criado pelo Executivo no início deste ano, na sequência do conflito no Médio Oriente. O Governo comprometeu-se em aplicar uma redução extraordinária do ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos) sempre que se verifique um aumento no preço dos combustíveis superior a 10 cêntimos.

O gasóleo regista um aumento acumulado de 13,7 cêntimos desde a semana de 2 a 6 de março, e a gasolina de 17,3 cêntimos.

A redução extraordinária tem um efeito cumulativo a cada semana.