Combustíveis vão baixar na próxima semana. Descida no gasóleo chega aos dois dígitos

Preços nas bombas devem recuar devido à descida das cotações do petróleo. Gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal pode ter o dobro da descida da gasolina.

Quem precisa de abastecer o carro poderá encontrar preços mais baixos já a partir da próxima semana. As previsões apontam para uma descida significativa no preço dos combustíveis, com o gasóleo simples a poder baixar 12 cêntimos por litro e a gasolina simples 95 a recuar cerca de seis cêntimos.

Segundo informação divulgada pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP), com base em dados transmitidos por fontes do setor, a redução surge depois da queda das cotações do petróleo nos mercados internacionais, após sinais de avanço nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão relativamente ao conflito no Médio Oriente.

Gasóleo pode aproximar-se dos 1,74 euros por litro

A confirmarem-se as previsões, o preço médio do litro de gasóleo simples deverá passar para cerca de 1,735 euros, enquanto a gasolina simples 95 deverá descer para 1,858 euros por litro.

Os valores representam uma redução face aos preços médios registados esta semana. De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia, o litro de gasóleo simples estava esta quinta-feira nos 1,855 euros, enquanto a gasolina simples 95 apresentava um preço médio de 1,918 euros.

Valores podem variar entre postos

Sublinhe-se que os preços podem não ser iguais em todas as bombas de combustível. A associação explica que o mercado é “liberalizado”, o que permite diferentes políticas comerciais entre postos de abastecimento.

O ACP adianta ainda que uma eventual alteração das cotações do petróleo ou dos combustíveis até ao final da semana poderá influenciar os preços praticados a partir de segunda-feira.

“Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Médio Oriente, com os EUA, Israel e o Irão envolvidos em ataques militares na região. A guerra levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural, levando o preço dos combustíveis a sofrer graves alterações”, refere a associação.

Petróleo mantém-se abaixo dos 80 dólares por barril

Nos mercados internacionais, o petróleo continua a negociar abaixo da barreira dos 80 dólares por barril.

O Brent, referência para o mercado europeu, registava uma descida de 0,60%, para 79,35 dólares por barril, enquanto o WTI, negociado nos Estados Unidos, subia 0,72%, para 77,16 dólares.

A evolução das cotações internacionais continua a ser um dos principais fatores que influenciam o preço final pago pelos consumidores portugueses.

Governo mantém redução temporária no ISP

Perante a instabilidade no mercado energético, o Governo avançou com uma redução extraordinária e temporária no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), aplicada quando se verifica uma subida dos preços dos combustíveis superior a 10 cêntimos.

O mecanismo pretende limitar o impacto das oscilações internacionais no preço final pago pelos consumidores.