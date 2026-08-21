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Combustíveis sobem pelo quinto mês consecutivo na União Europeia. Portugal regista o 12.º maior aumento

No mercado português, o gasóleo foi o combustível que mais encareceu em comparação com junho.
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Combustíveis sobem pelo quinto mês consecutivo na União Europeia. Portugal regista o 12.º maior aumento
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O preço dos combustíveis para transporte privado subiu 16,9% na União Europeia em julho, face ao mesmo mês de 2025, com Portugal a registar o 12.º maior aumento entre os 27 Estados-membros, segundo dados do Eurostat.

Com o aumento de 16,9% em julho, o ritmo de crescimento dos preços dos combustíveis e lubrificantes para transporte privado na União Europeia voltou a acelerar, depois de um ligeiro abrandamento em junho, quando que o aumento homólogo tinha sido de 13,7%, inferior ao de maio (20,7%) e abril (20,8%).

Entre os Estados-membros onde se verificou o maior aumento anual no preço dos combustíveis estão a Roménia (24,2%), a Alemanha e a Lituânia (ambas com 22,9%), a Bulgária (22,2%), os Países Baixos (22%) e a Finlândia (20,5%).

O único país que registou uma diminuição no preço dos combustíveis em comparação com julho de 2025 foi a Hungria (-0,1%), enquanto na Suécia (1,2%) e na Irlanda (3,2%) os aumentos estiveram bastante abaixo da média europeia.

Portugal foi o 12.º país da UE a registar o maior aumento anual, com uma subida de 16,7%.

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Relativamente a junho de 2026, a gasolina aumentou 4,7% e o gasóleo 4,3% na UE. Em Portugal, o maior aumento verificou-se no gasóleo (2,1%), com os preços da gasolina a aumentarem 1,1%.

Este é o quinto mês consecutivo em que os preços dos combustíveis aumentam na UE, devido à guerra no Irão, iniciada em 28 de fevereiro, que levou ao encerramento do Estreito de Ormuz, por onde passava cerca de um quinto do petróleo e gás natural liquefeito do mundo.

Em junho, após os Estados Unidos e o Irão terem acordado um cessar-fogo, que incluiu a reabertura do Estreito de Ormuz, os preços tinham abrandado ligeiramente, mas, no início de julho, o Presidente norte-americano, Donald Trump, decretou o fim do acordo, levando à retoma do conflito e a um novo encerramento do estreito.

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