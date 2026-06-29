Combustíveis sem alterações: saiba o que esperar esta semana

Os condutores portugueses não deverão sentir grandes diferenças no preço dos combustíveis esta semana. As previsões para o período entre 29 de junho e 5 de julho apontam para uma estabilização dos valores médios, com alterações muito ligeiras tanto no gasóleo como na gasolina.

O preço médio por litro dos combustíveis deverá ser no gasóleo de 1,768 euros e na gasolina de 1,879 euros.

Contudo, os valores finais podem variar de posto para posto, uma vez que em Portugal os preços dos combustíveis são definidos livremente por cada operador, dependendo da marca, da localização e da política comercial.