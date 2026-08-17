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Combustíveis: Preço eficiente calculado pela ERSE sobe até 4% esta semana

O preço eficiente da gasolina 95 simples sobe para 1,984 euros e o do gasóleo simples para 2,102 euros entre 17 e 23 de agosto. Segundo a ERSE, os valores refletem aumentos de 3,8% na gasolina e 4% no gasóleo, impulsionados pela subida das cotações internacionais dos refinados
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Combustíveis: Preço eficiente calculado pela ERSE sobe até 4% esta semana

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O preço eficiente dos combustíveis sobe esta semana para 1,984 euros na gasolina 95 simples e 2,102 euros no gasóleo simples, adiantou esta segunda-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Este indicador é um valor médio semanal calculado pela ERSE tendo em conta as cotações internacionais dos combustíveis refinados e os fretes, a logística, as reservas, os biocombustíveis, o retalho e os impostos.

O regulador salienta, no entanto, que este preço é um "referencial calculado pela ERSE com base nos principais custos associados à disponibilização dos combustíveis ao consumidor", acrescentando que "não constitui um preço regulado, um preço máximo ou um preço recomendado, uma vez que os preços de venda ao público são livremente definidos por cada operador".

Assim, para a semana 17 a 23 de agosto, o preço eficiente antes de impostos é de 1,006 euros/litro para a gasolina 95 simples e de 1,255 euros/litro para o gasóleo simples, sendo que "após a inclusão do ISP, da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2 e do IVA", situa-se em 1,984 euros/litro na gasolina 95 simples e em 2,102 euros/litro no gasóleo simples.

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“Face à semana anterior, o preço eficiente aumentou 3,8% na gasolina e 4,0% no gasóleo”, destacou a ERSE, apontando que esta evolução resulta, “sobretudo, da variação das cotações internacionais da gasolina e do gasóleo, que constituem as referências mais diretamente relacionadas com o custo dos combustíveis vendidos nos postos de abastecimento”.

Neste período, detalhou, a cotação internacional da gasolina 95 simples e do gasóleo simples aumentaram 11,0% e 9,8%, respetivamente.

O regulador realça que para compreender a evolução dos preços dos combustíveis, "a referência mais relevante não é a cotação do barril de petróleo bruto, mas as cotações internacionais da gasolina e do gasóleo já refinados", considerando os fretes marítimos, os custos logísticos, a incorporação de biocombustíveis, a comercialização e os impostos.

Além disso, indicou que os preços com descontos, nesta semana, situaram-se abaixo do preço eficiente em 2,6 cêntimos/litro na gasolina 95 simples e 5,3 cêntimos/litro no gasóleo simples, correspondendo a desvios de -1,3% e -2,6%, respetivamente.

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Quanto aos preços de pórtico, a média dos preços de venda ao público anunciados nos postos de abastecimento, conforme reportado no Balcão Único da Energia, foi 2,5 cêntimos/litro acima do preço eficiente na gasolina 95 simples e 0,9 cêntimos/litro acima no gasóleo simples, sendo que estas diferenças corresponderam a desvios de 1,3% 0,4%, respetivamente.

 

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