Combustíveis: gasóleo vai subir e gasolina desce na próxima semana

As previsões apontam para um aumento de dois cêntimos no preço do gasóleo e uma descida de um cêntimo na gasolina.

Os preços dos combustíveis vão voltar a sofrer alterações a partir da próxima segunda-feira, com previsões distintas para o gasóleo e para a gasolina.

De acordo com as estimativas divulgadas pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), o gasóleo simples deverá registar um aumento de dois cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá ficar um cêntimo mais barata.

Caso estas previsões se confirmem, o preço médio do gasóleo passará para 2,063 euros por litro, enquanto o da gasolina deverá fixar-se nos 2,15 euros por litro.

Valores ainda podem sofrer alterações

O ACP sublinha que estas previsões têm por base a evolução das cotações da matéria-prima no fecho dos mercados da última quinta-feira.

Assim, caso se verifiquem oscilações nos preços do petróleo ou dos combustíveis até ao final desta sexta-feira, os valores praticados a partir de segunda-feira poderão sofrer ligeiros ajustamentos.

Recorde-se ainda que os preços podem variar entre postos de abastecimento, uma vez que o mercado dos combustíveis em Portugal é liberalizado e cada operador define a sua própria política comercial.

Guerra no Médio Oriente continua a influenciar preços

Segundo o ACP, a evolução dos preços continua fortemente condicionada pela instabilidade no Médio Oriente, onde o conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irão tem provocado perturbações no mercado energético internacional.

O bloqueio do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo e gás natural, por onde circula cerca de 20% do comércio global destes produtos, contribuiu para a volatilidade das cotações dos combustíveis.

Governo mantém mecanismo de redução do ISP

Perante esta instabilidade, o ACP relembra que o Governo assumiu o compromisso de aplicar uma redução extraordinária e temporária do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sempre que o aumento dos combustíveis ultrapasse os 10 cêntimos por litro, procurando mitigar o impacto da subida dos preços junto dos consumidores.