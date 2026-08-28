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Cinco tipos de pneus para moto: saiba qual escolher e quanto podem durar

Touring, sport, urbanos, custom e off-road: conheça os cinco principais tipos de pneus para moto, as diferenças entre cada um, a durabilidade estimada e os custos de substituição. Escolher o pneu adequado pode influenciar a segurança, a condução e a carteira
Redação
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Cinco tipos de pneus para moto: saiba qual escolher e quanto podem durar

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A escolha dos pneus para moto deve estar diretamente ligada à forma como cada motociclista utiliza o seu veículo. Condução em cidade, viagens longas, percursos desportivos ou utilização fora de estrada exigem características diferentes e uma escolha inadequada pode afetar a segurança, a durabilidade e o custo de utilização.

A conclusão é da Euromaster, especialista em manutenção integral de veículos, que identifica os cinco principais tipos de pneus para motociclos disponíveis no mercado: touring, sport, urbanos, custom e off-road.

Pneus touring para quem faz muitos quilómetros

Os pneus touring destinam-se sobretudo a motociclistas que realizam viagens longas, especialmente em autoestradas e vias rápidas.

Caracterizam-se por terem um piso de rodagem central mais rígido e são normalmente utilizados em motociclos de maior peso e cilindrada. Alguns modelos podem atingir uma durabilidade de até 15.000 quilómetros, segundo a Euromaster.

O custo de substituição em oficina pode variar entre 150 e 600 euros, dependendo do modelo e das características do motociclo.

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Pneus sport privilegiam aderência e desempenho em curva

Para quem prefere uma condução mais desportiva, seja em circuito ou em estradas sinuosas, os pneus sport são a opção indicada.

Fabricados com compostos bi-mistura, foram concebidos para proporcionar elevada aderência ao asfalto, contribuindo para maior precisão, agilidade e controlo em curva.

A contrapartida está na durabilidade, mais reduzida, que pode situar-se entre 4.000 e 6.000 quilómetros. O custo de substituição pode variar entre 250 e 550 euros.

Pneus urbanos para a utilização diária na cidade

Os pneus urbanos são pensados para quem utiliza a moto principalmente no dia a dia, em meio urbano e em percursos sujeitos a limitações de velocidade.

São, geralmente, pneus mais estreitos e concebidos para oferecer boa aderência em diferentes condições meteorológicas, incluindo em piso molhado.

A durabilidade pode variar entre 4.000 e 14.000 quilómetros, enquanto o custo de substituição se situa, consoante o modelo, entre 70 e 250 euros.

Pneus custom para motos maiores e mais pesadas

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Os pneus custom foram desenvolvidos especificamente para motociclos de maior dimensão, elevada cilindrada e peso superior.

A construção mais robusta permite, segundo a Euromaster, uma durabilidade que pode situar-se entre 15.000 e 18.000 quilómetros.

A substituição destes pneus representa também um investimento mais elevado, com custos geralmente entre 400 e 700 euros.

Pneus off-road para terra, areia e lama

Já os pneus off-road são altamente especializados e destinam-se à utilização fora de estrada.

Nesta categoria existem pneus mistos, adequados a motos trail utilizadas tanto em estrada como no campo, e modelos específicos para modalidades como enduro e motocross.

O piso de rodagem apresenta placas concebidas para garantir maior tração em superfícies de baixa aderência, como terra, areia ou lama. O custo de substituição varia significativamente consoante o modelo e o tipo de utilização.

A Euromaster alerta que optar por um pneu desadequado ao tipo de utilização da moto pode ter consequências diretas na condução e no comportamento do veículo. Além de poder comprometer a segurança, uma escolha incorreta pode acelerar o desgaste e obrigar a substituições mais frequentes, aumentando o custo global de utilização.

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