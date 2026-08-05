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Cinco maiores bancos cortam 283 empregos num ano

Os cinco maiores bancos a operar em Portugal reduziram o número de trabalhadores em 283 no espaço de um ano, apesar de terem registado lucros superiores a 2.500 milhões de euros no primeiro semestre. A redução concentrou-se na CGD, BCP e Santander Totta
Redação
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Cinco maiores bancos cortam 283 empregos num ano

Fugiu do Hospital de Santarém durante a madrugada. Horas depois estava sentada num café da cidade

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Os cinco maiores bancos a operar em Portugal fecharam o primeiro semestre com 25.085 trabalhadores, menos 283 do que no mesmo período de 2025, mantendo a tendência de redução gradual do emprego no setor bancário, apesar da elevada rentabilidade alcançada nos primeiros seis meses do ano.

Segundo as contas divulgadas pelas instituições, a diminuição do quadro de pessoal foi liderada pelo BCP, que terminou junho com 5.996 trabalhadores, menos 228 do que um ano antes. A Caixa Geral de Depósitos (CGD) reduziu o número de funcionários em 218, para 5.774, enquanto o Santander Totta perdeu 139 trabalhadores, encerrando o semestre com 4.527 colaboradores.

Em sentido contrário, o BPI reforçou a equipa com 276 novos trabalhadores, atingindo os 4.630 funcionários, e o Novo Banco aumentou o quadro em 26 pessoas, para um total de 4.158.

Bancos apostam na renovação geracional

A redução do emprego resulta do saldo entre contratações e saídas. Nos últimos anos, as instituições têm privilegiado programas de reformas antecipadas, pré-reformas e rescisões por acordo para trabalhadores mais velhos, ao mesmo tempo que recrutam profissionais mais jovens, sobretudo nas áreas tecnológicas, inteligência artificial e análise de dados.

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A própria CGD anunciou recentemente a intenção de contratar mil trabalhadores ao longo dos próximos cinco anos, embora as saídas anuais continuem a superar as admissões em termos líquidos.

Segundo o Banco de Portugal, o setor bancário empregava 60.321 pessoas no final de 2025, registando o quarto ano consecutivo de crescimento do emprego. Ainda assim, o supervisor esclarece que esta evolução resulta sobretudo da expansão do BNP Paribas em Portugal, que já conta com mais de 9.700 trabalhadores e pretende ultrapassar os 10 mil até ao final deste ano.

Rede de balcões continua a encolher

Também a presença física dos bancos continua a diminuir. Os cinco maiores grupos encerraram, em conjunto, 44 agências nos últimos 12 meses, passando a operar 1.785 balcões.

O maior corte ocorreu no Santander Totta, que fechou 66 agências, reduzindo a rede para 261 balcões. O BCP encerrou mais 11, ficando com 385.

Em contrapartida, a CGD aumentou a rede em 17 unidades, totalizando 529 agências e centros de empresa. O Novo Banco abriu 11 novos espaços, chegando aos 302, enquanto o BPI acrescentou cinco balcões, para um total de 308.

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Os dados do Banco de Portugal mostram que, no final de 2025, existiam 3.182 agências bancárias em Portugal, cerca de metade das 6.453 registadas em 2010. O encerramento de balcões continua a suscitar preocupações, sobretudo nas zonas rurais, onde muitas populações perderam acesso a serviços bancários presenciais.

Um estudo recente do supervisor concluiu que 1.241 freguesias portuguesas (40% do total) já não dispõem de qualquer ponto de acesso a dinheiro físico, seja através de balcões bancários ou caixas automáticas.

Lucros ultrapassam os 2.500 milhões

Apesar da redução de trabalhadores e da continuação da racionalização da rede comercial, os cinco principais bancos obtiveram 2.519 milhões de euros de lucros no primeiro semestre, menos 3,4% do que no período homólogo de 2025.

A CGD voltou a apresentar o melhor resultado, com 913 milhões de euros, um aumento de 2,2%. O BCP reforçou igualmente os lucros, que cresceram 12,7%, para 565,8 milhões de euros.

Já o Santander Totta registou um resultado líquido de 434 milhões de euros, menos 13,9%, o Novo Banco lucrou 367,2 milhões, uma quebra de 15,6%, e o BPI obteve 239 milhões de euros, menos 13%.

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A margem financeira conjunta manteve-se praticamente estável, nos 4.408 milhões de euros, enquanto as receitas com comissões cresceram 5,3%, para 1.346 milhões de euros, confirmando que esta continua a ser uma das principais fontes de crescimento da banca portuguesa num contexto de taxas de juro elevadas.

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