Casa Mendes Gonçalves compra marca portuguesa Diese e aposta na alimentação saudável

A Casa Mendes Gonçalves, proprietária da Paladin, comprou a marca portuguesa Diese por 300 mil euros. A empresa aposta no relançamento da insígnia com nova imagem, novos produtos e entrada no mercado da nutrição consciente e alimentação saudável

A Casa Mendes Gonçalves, empresa portuguesa do setor alimentar conhecida por marcas como a Paladin, adquiriu a Diese por 300 mil euros, dando início a uma nova estratégia para relançar uma das marcas históricas da alimentação saudável em Portugal.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a empresa anunciou que a aquisição marca a entrada numa nova área de negócio, a da nutrição consciente, reforçando a estratégia de diversificação do grupo.

"A Casa Mendes Gonçalves anuncia a aquisição da Diese e apresenta agora uma nova fase da histórica marca portuguesa de alimentação saudável, marcada por uma identidade renovada, novas gamas de produtos e uma visão mais atual sobre nutrição consciente e bem-estar", refere a empresa.

Nova imagem e novos produtos

Com quase 70 anos de história, a Diese é considerada uma das marcas pioneiras da alimentação saudável em Portugal, tendo desempenhado um papel importante na democratização deste segmento de mercado.

A nova etapa da marca será acompanhada por uma renovação da identidade visual e por um reforço da oferta de produtos.

Numa primeira fase, o portefólio passa a incluir vinagres e cremes de frutos secos, estando previstos novos lançamentos ao longo do ano para consolidar o posicionamento da Diese como uma marca moderna de alimentação saudável.

Grupo reforça estratégia de crescimento

Fonte oficial da Casa Mendes Gonçalves confirmou à agência Lusa que a operação foi concretizada por 300 mil euros.

Com sede na Golegã, a empresa dedica-se à produção e distribuição de produtos alimentares, destacando-se nos mercados nacional e internacional através de marcas como a Paladin, com uma forte presença nas categorias de vinagres, molhos e piri-piri.

A aquisição da Diese representa mais um passo na estratégia de crescimento da Casa Mendes Gonçalves, que procura expandir a sua presença em segmentos de maior valor acrescentado, acompanhando a crescente procura dos consumidores por produtos associados a uma alimentação mais equilibrada e saudável.