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Carris Metropolitana cresce 7,2% e bate recordes históricos de passageiros em 2026

A Carris Metropolitana transportou mais passageiros nos primeiros cinco meses de 2026 e bateu dez recordes de procura entre março e maio. O dia mais movimentado da história da operação registou mais de 785 mil passageiros
Redação
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Carris Metropolitana cresce 7,2% e bate recordes históricos de passageiros em 2026

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A Carris Metropolitana registou um crescimento de cerca de 7,2% no número de passageiros transportados entre janeiro e maio de 2026, consolidando a tendência de aumento da procura pelo transporte público na Área Metropolitana de Lisboa.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a operadora destaca que atingiu máximos históricos de utilização em dias úteis, sábados e feriados entre março e maio, refletindo uma adesão crescente dos passageiros à rede de autocarros interurbanos.

Os meses de março e maio foram particularmente expressivos. Em março, a Carris Metropolitana transportou cerca de 18,6 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 15,4% face ao mesmo mês de 2025.

Já em maio, o número de passageiros atingiu os 18,5 milhões, traduzindo-se numa subida homóloga de 4,7%.

Segundo a empresa, entre março e maio foram alcançados dez recordes de passageiros transportados.

O máximo histórico em dias úteis foi ultrapassado por seis vezes, nos dias 24 e 25 de março, 15, 16 e 22 de abril e 20 de maio.

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Aos sábados, a procura atingiu novos máximos em três ocasiões, enquanto nos domingos e feriados o recorde foi estabelecido a 25 de abril e voltou a ser superado a 1 de maio.

O dia 20 de maio tornou-se o mais movimentado da história da operação em dias úteis, com 785,2 mil passageiros transportados.

Já a 30 de maio foi registado o maior número de passageiros de sempre num sábado, com 362,3 mil validações.

Nos domingos e feriados, o recorde pertence ao Dia do Trabalhador, a 1 de maio, quando foram transportados 280,9 mil passageiros.

Empresa destaca confiança crescente dos utilizadores

A Carris Metropolitana considera que estes resultados demonstram uma confiança crescente dos passageiros no serviço prestado e refletem o investimento realizado na melhoria da rede.

“Os resultados alcançados em 2026 demonstram uma crescente confiança dos passageiros na Carris Metropolitana e refletem o trabalho contínuo que tem vindo a ser desenvolvido para disponibilizar uma rede de transporte público cada vez mais eficiente, fiável e próxima das pessoas”, refere a empresa.

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A operadora sublinha ainda que o aumento da procura reforça o papel da mobilidade coletiva na construção de uma Área Metropolitana de Lisboa mais sustentável, acessível e menos dependente do transporte individual.

Para a empresa, os resultados dos primeiros meses de 2026 confirmam a crescente relevância do transporte público nas deslocações diárias dos residentes da região de Lisboa.

A Carris Metropolitana considera que a evolução da procura consolida a sua posição como um dos principais pilares da mobilidade metropolitana.

Criada para coordenar os serviços de autocarros interurbanos da região de Lisboa, a Carris Metropolitana opera desde junho de 2022 sob coordenação da Transportes Metropolitanos de Lisboa, organismo público dependente da Área Metropolitana de Lisboa.

A operação está distribuída por quatro áreas concessionadas a operadores privados e abrange 15 dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa que delegaram competências na Transportes Metropolitanos de Lisboa.

A rede assegura ainda ligações aos concelhos que mantêm gestão própria dos transportes urbanos, nomeadamente o Transportes Coletivos do Barreiro, o MobiCascais e a Carris.

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