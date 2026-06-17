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Calor acima dos 30ºC pode afetar o seu carro. Há três componentes que deve verificar já

A subida repentina das temperaturas em Portugal pode ter impacto direto na segurança e no desempenho dos automóveis. Especialistas alertam para a necessidade de verificar pneus, bateria e escovas do limpa-para-brisas, componentes especialmente sensíveis às oscilações térmicas
Redação
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A rápida transição das temperaturas amenas da primavera para valores típicos de verão está a colocar maior pressão sobre alguns dos componentes mais importantes dos automóveis. Com os termómetros a ultrapassarem os 30 graus em várias regiões do país, os especialistas alertam para a necessidade de reforçar os cuidados de manutenção preventiva.

Existem três elementos particularmente sensíveis às variações bruscas de temperatura: os pneus, a bateria e as escovas do limpa-para-brisas.

Pneus: pressão e desgaste exigem atenção

Os pneus são o único ponto de contacto do veículo com a estrada, desempenhando um papel fundamental na segurança, estabilidade e capacidade de travagem.

As alterações de temperatura influenciam diretamente a pressão interna dos pneus. Quando o calor aumenta, o ar no interior expande-se, provocando uma subida da pressão. Por isso, os especialistas recomendam a sua verificação pelo menos uma vez por mês, respeitando sempre os valores indicados pelo fabricante do veículo.

Além da pressão, é igualmente importante monitorizar o estado e a profundidade do piso de rodagem, fatores determinantes para garantir uma boa aderência e reduzir o risco de acidentes.

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Bateria pode falhar sem aviso

A bateria é outro dos componentes mais vulneráveis às oscilações térmicas. Embora muitas vezes se associe o desgaste das baterias ao frio, as temperaturas elevadas também podem acelerar a sua degradação.

De acordo com a Euromaster, empresa especializada na manutenção automóvelos riscos aumentam quando os termómetros ultrapassam os 28 graus, situação que já se verifica em várias zonas do país.

A empresa aconselha uma verificação anual do estado da bateria, sublinhando que este é um dos componentes com maior probabilidade de falha inesperada. Quando a bateria deixa de funcionar, o veículo simplesmente não arranca, o que pode causar transtornos significativos aos condutores.

Escovas do limpa-para-brisas continuam essenciais no verão

Apesar de serem frequentemente associadas aos meses de chuva, as escovas do limpa-para-brisas também desempenham um papel importante durante o verão.

Os especialistas alertam que os períodos prolongados sem precipitação favorecem a acumulação de pó e sujidade nas borrachas das escovas, comprometendo a sua eficácia. Além disso, o aumento da presença de insetos nas estradas, sobretudo em zonas rurais e costeiras, contribui para uma maior sujidade do para-brisas.

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A recomendação passa por verificar o estado das escovas pelo menos uma vez por ano e assegurar que o depósito do líquido limpa-para-brisas se mantém abastecido. A utilização de produtos específicos para remover resíduos de insetos pode também ajudar a melhorar a visibilidade e a segurança durante a condução.

Manutenção preventiva ganha importância com a subida das temperaturas

Com a chegada do calor, a manutenção preventiva torna-se uma ferramenta essencial para evitar avarias inesperadas e garantir condições de circulação mais seguras.

A verificação regular destes três componentes pode não só reduzir o risco de problemas mecânicos, como também contribuir para uma condução mais eficiente e segura durante os meses de verão.

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