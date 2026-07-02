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Cabaz alimentar volta a baixar e atinge o valor mais baixo desde março, mas continua 35% mais caro do que em 2022

O preço do cabaz alimentar da DECO Proteste voltou a descer e atingiu o valor mais baixo desde o início de março. Apesar da redução registada nas últimas semanas, os consumidores continuam a pagar muito mais pelos mesmos produtos do que há três anos
Redação
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O preço do cabaz alimentar composto por 63 bens essenciais monitorizado pela DECO Proteste voltou a descer na última semana, fixando-se nos 253,63 euros, o valor mais baixo registado desde a primeira semana de março.

Segundo a associação de defesa do consumidor, o cabaz alimentar ficou 3,17 euros mais barato entre 24 de junho e 1 de julho, o equivalente a uma redução de 1,23%. Trata-se da segunda descida semanal consecutiva.

"O preço do cabaz alimentar monitorizado pela DECO Proteste desceu pela segunda semana consecutiva e já não estava tão baixo desde a primeira semana de março", refere a organização em comunicado divulgado esta quinta-feira-

O cabaz analisado inclui 63 produtos essenciais distribuídos por várias categorias, como carne, peixe, congelados, frutas, legumes, laticínios e mercearia. Entre os bens monitorizados encontram-se alimentos como frango, peru, pescada, carapau, arroz, esparguete, leite, queijo, manteiga, batatas, cebolas, bananas e maçãs.

Atum, cebola e alho entre os produtos que mais subiram

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Apesar da descida global do cabaz, alguns produtos registaram aumentos expressivos na última semana.

O atum em posta conservado em óleo vegetal foi o alimento que mais encareceu, com uma subida de 18%, passando a custar 1,63 euros. Seguiram-se a cebola, que aumentou 9% para 1,64 euros por quilograma, o alho seco, com uma valorização de 8% para 3,41 euros, e as salsichas Frankfurt, cujo preço subiu 7%, atingindo os 1,82 euros.

Arroz e peixe entre as maiores subidas desde o início do ano

Comparando os preços atuais com os praticados na primeira semana de janeiro de 2026, a DECO Proteste destaca aumentos significativos em vários produtos.

O arroz carolino lidera as subidas, com um aumento de 29%, seguido do peixe-espada-preto (27%), da dourada (24%) e da couve-coração (20%).

Ainda assim, o preço global do cabaz é atualmente 11,81 euros inferior ao registado no início do ano, representando uma redução de 4,88%.

Consumidores continuam a pagar muito mais do que em 2022

A comparação com anos anteriores mostra, no entanto, que o custo da alimentação continua bastante acima dos níveis registados antes da escalada da inflação.

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Face ao mesmo período de 2025, comprar os mesmos 63 produtos custa mais 14,25 euros, uma subida de 5,95%.

Já em relação ao início de 2022, os consumidores pagam atualmente mais 65,93 euros pelo mesmo cabaz alimentar, o que representa um aumento acumulado de 35,13%.

Desde janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais foram registados na carne de novilho para cozer, cujo preço disparou 126%, para 13,14 euros por quilograma. Seguem-se os ovos, que ficaram 84% mais caros, atingindo os 2,10 euros, e a couve-coração, que acumula uma subida de 77%, custando agora 1,76 euros por quilograma.

Apesar do alívio verificado nas últimas semanas, os dados da DECO Proteste mostram que o custo da alimentação em Portugal permanece significativamente acima dos valores registados antes da crise inflacionista.

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