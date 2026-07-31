sexta-feira, 31 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Bruxelas aprova última revisão do PRR para ajustar metas finais

Envelope financeiro do PRR permanece inalterado.
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Bruxelas aprova última revisão do PRR para ajustar metas finais

Morreu o menino de 8 anos que tinha sido resgatado de praia fluvial em estado crítico. Esteve cerca de 40 minutos submerso

Relacionados

Pedro Dominguinhos: "O desenho inicial do PRR foi demasiado ambicioso"

O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR reconhece que o risco de não cumprir todas as metas e marcos do PRR ‘é agora mais reduzido’, mas também admite que algumas obras de grande envergadura sairam do plano inicial e dá, como exemplo, as linhas de metro e os investimentos na área da gestão hídrica.
Pedro Dominguinhos: "O desenho inicial do PRR foi demasiado ambicioso"

PRR. Corrida contra o tempo

A menos de dois meses do final do prazo do PRR, Pedro Dominguinhos assume que os restantes 25% de marcos e metas que faltam cumprir são os mais exigentes. AEP reconhece progressos, mas diz que a situação podia ser melhor.
PRR. Corrida contra o tempo

A Comissão Europeia aprovou esta sexta-feira uma revisão pontual do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português, dez dias depois de Portugal ter apresentado o respetivo pedido, no âmbito da preparação do último pedido de pagamento do programa.

Segundo a Recuperar Portugal, o pedido foi submetido à Comissão Europeia em 21 de julho de 2026 ao abrigo do artigo 21.º do Regulamento (UE) 2021/241, que institui o Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

A revisão integra o exercício final de revisão direcionada dos marcos e metas associados ao 10.º pedido de pagamento, correspondente ao relatório final de execução do PRR, que deverá ser entregue à Comissão Europeia em setembro.

De acordo com a Recuperar Portugal, o objetivo da revisão passa por simplificar procedimentos e alinhar a descrição de marcos e metas com as evidências documentais exigidas pela Comissão Europeia. O organismo refere que, em vários casos, foram clarificados os meios de comprovação dos objetivos contratualizados, "para que a avaliação final do Plano assente em critérios transparentes, objetivos e ajustados à realidade da implementação", sem alterar os objetivos estratégicos do PRR nem o montante global de financiamento atribuído ao país.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O comunicado sublinha que o envelope financeiro do PRR permanece inalterado, tanto na componente de subvenções como na de empréstimos. Foram, contudo, efetuados ajustamentos quantitativos em metas consideradas de elevado risco de execução, compensados pelo reforço de outras com capacidade para superar os objetivos inicialmente definidos.

Alterações na saúde, habitação, gestão hídrica e digital

As alterações aprovadas abrangem um conjunto limitado de investimentos. Na componente da Saúde, relativa à construção e requalificação de infraestruturas, a meta passa a incluir um maior número de projetos em estado de conclusão substancial.

Já na componente da Habitação, parte da meta referente ao alojamento estudantil passa igualmente a assentar na conclusão substancial dos empreendimentos.

No que diz respeito às componentes da Gestão Hídrica no Algarve e das Infraestruturas Críticas Digitais, foram introduzidos ajustamentos considerados marginais na dimensão de alguns investimentos, em função da evolução da respetiva execução.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a Recuperar Portugal, estas alterações permitem adaptar alguns investimentos à realidade da sua execução, mantendo os objetivos globais do plano e promovendo uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis.

O organismo acrescenta que, na sua avaliação, a Comissão Europeia concluiu que a revisão não altera a apreciação positiva do PRR português nem o cumprimento dos critérios previstos no Regulamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, incluindo as metas europeias em matéria de transição climática e digital.

A propósito da revisão, a Recuperar Portugal divulgou esclarecimentos sobre o conceito de "conclusão substancial". Segundo o organismo, este conceito destina-se a responder ao facto de todas as metas e marcos do PRR terem de estar cumpridos até 31 de agosto de 2026, prazo estabelecido pelo regulamento europeu.

Uma obra é considerada substancialmente concluída quando os trabalhos executados representam um progresso "real, sólido e irreversível", certificado por uma entidade independente responsável pela fiscalização da obra. De acordo com a orientação técnica, este patamar corresponde, em termos práticos, à execução de cerca de 90% do valor contratado, podendo ser aceites percentagens inferiores desde que devidamente justificadas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Recuperar Portugal salienta, contudo, que a conclusão substancial não equivale à conclusão definitiva da obra, não substitui os procedimentos legais de receção dos trabalhos nem desobriga as entidades responsáveis de terminarem integralmente os projetos contratualizados.

O conceito aplica-se apenas às metas relacionadas com unidades de saúde, habitação social e a preços acessíveis, alojamento estudantil e escolas.

Temas

PRR
Comissão Europeia
PRR português
Bruxelas
Último pedido de pagamento

Leia também

Super Bock reduz horário para 35 horas semanais e aumenta salários em acordo histórico

A Super Bock e os sindicatos chegaram a um acordo coletivo válido até 2030 que prevê a redução faseada do horário de trabalho para 35 horas semanais e um aumento salarial de 2,3%, com um mínimo de 75 euros por mês
Super Bock reduz horário para 35 horas semanais e aumenta salários em acordo histórico

Portugal a horas: Como pôr a economia a crescer

Estudo sugere uma justiça mais célere, menos burocracia, uma Administração Pública baseada no mérito e uma utilização mais eficiente dos fundos europeus, defendendo que os principais entraves ao crescimento económico são institucionais.
Portugal a horas: Como pôr a economia a crescer

Bruxelas aprova última revisão do PRR para ajustar metas finais

Envelope financeiro do PRR permanece inalterado.
Bruxelas aprova última revisão do PRR para ajustar metas finais

Mais vistos

Destaques