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Bruxelas admite que alojamento local agrava crise da habitação e aponta Lisboa: rendas subiram 103%

A Comissão Europeia quer criar regras comuns para limitar o alojamento local em zonas onde a pressão habitacional esteja comprovadamente a afetar a oferta e os preços. O comissário europeu da Habitação aponta Lisboa como um dos casos mais preocupantes, com uma subida de 103% das rendas em dez anos.
Redação
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Bruxelas admite que alojamento local agrava crise da habitação e aponta Lisboa: rendas subiram 103%

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O alojamento para arrendamento de curta duração “é parte do problema em muitas cidades”, considerou esta quarta-feira o comissário europeu da Habitação, Dan Jørgensen, que destacou a situação de Lisboa entre os exemplos de maior pressão sobre o mercado habitacional.

“Estamos perante uma crise habitacional. Temos, de facto, de agir. […] E o alojamento para arrendamento de curta duração é parte do problema em muitas cidades”, afirmou o responsável numa conferência de imprensa em Bruxelas, no dia em que a Comissão Europeia apresentou a nova Lei da Habitação Acessível.

Segundo os dados citados por Jørgensen, as rendas aumentaram 59% em Berlim e 75% em Madrid na última década. Em Lisboa, a subida foi de 103%.

“Se olharmos para o que aconteceu com os preços, é bastante preocupante. Os números contam-nos uma história clara, [pois], ao longo dos últimos 10 anos, as rendas aumentaram 59% em Berlim, 75% em Madrid e 103% em Lisboa”, salientou.

Bruxelas quer permitir restrições ao alojamento local

A proposta apresentada pela Comissão Europeia cria um quadro comum para que os Estados-membros e as autoridades locais possam limitar o alojamento local em zonas onde exista pressão habitacional.

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As restrições não poderão ser aplicadas de forma generalizada. As autoridades terão primeiro de demonstrar, com base em dados objetivos, que os alojamentos de curta duração estão a afetar de forma significativa a oferta ou a acessibilidade da habitação há pelo menos três anos.

A Comissão Europeia pretende, assim, estabelecer critérios comuns para determinar quando são justificadas medidas restritivas, que terão de ser proporcionais e limitar-se às áreas efetivamente afetadas.

“Hoje estamos a dar aos Estados-membros e aos governos locais instrumentos que podem utilizar para introduzir medidas que ajudarão a resolver alguns dos desafios que enfrentamos”, adiantou Dan Jørgensen.

As eventuais restrições poderão vigorar durante um período máximo de cinco anos, sendo possível renová-las depois de uma nova avaliação da situação.

A proposta não prevê uma proibição geral do alojamento local e estabelece também uma salvaguarda para a residência principal.

Até 20% das habitações em alguns destinos turísticos

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A vice-presidente executiva da Comissão Europeia responsável pela Transição limpa, justa e competitiva, Teresa Ribera, também destacou o peso que o alojamento de curta duração pode assumir em algumas cidades europeias.

“Em alguns dos destinos turísticos e centros urbanos mais populares da Europa, os alojamentos para arrendamento de curta duração podem representar até 20% das habitações e isso tem impacto nos preços e nas rendas do parque habitacional dessas zonas”, afirmou.

Bruxelas considera, contudo, que a limitação do alojamento local não será suficiente para resolver, por si só, a crise habitacional.

A Comissão Europeia defende que as restrições devem ser acompanhadas por políticas destinadas a aumentar a oferta de habitação, nomeadamente através da construção de novas casas e da reabilitação do parque habitacional existente.

Nova lei ainda terá de ser negociada

A nova Lei da Habitação Acessível integra o Plano Europeu para a Habitação Acessível, apresentado pela Comissão Europeia com o objetivo de responder à pressão crescente sobre os mercados habitacionais dos Estados-membros.

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O novo quadro europeu pretende definir as condições que terão de ser verificadas antes de serem adotadas restrições ao alojamento local ou a outros usos dos imóveis que não correspondam à residência principal.

A proposta terá agora de ser negociada pelo Conselho da União Europeia, que representa os Estados-membros, e pelo Parlamento Europeu, onde estão representados os eurodeputados.

Até à conclusão desse processo, caberá aos Estados-membros continuar a aplicar as regras nacionais e locais em vigor.

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