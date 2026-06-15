segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

BdP mantém previsão de crescimento de 1,8% e aponta para défice de 0,2% em 2026

"Apesar da deterioração na situação orçamental, Portugal mantém-se como um dos poucos países da área do euro com um saldo orçamental próximo do equilíbrio ou em excedente", explica o regulador.
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
BdP mantém previsão de crescimento de 1,8% e aponta para défice de 0,2% em 2026

Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

Relacionados

Banco de Portugal quer apertar regras do crédito à habitação e baixar taxa de esforço

O Banco de Portugal vai propor regras mais rígidas no crédito à habitação, incluindo a redução da taxa de esforço máxima de 50% para 45%, numa tentativa de reforçar a estabilidade financeira
Banco de Portugal quer apertar regras do crédito à habitação e baixar taxa de esforço

Há novas regras para as reclamações aos bancos e os prazos vão mudar

Banco de Portugal impõe prazo máximo de 15 dias úteis para resposta a todas as reclamações dos clientes. Medida abrange depósitos, créditos, cartões e transferências.
Há novas regras para as reclamações aos bancos e os prazos vão mudar

Parlamento vai ouvir governador do Banco de Portugal sobre compra de ações

O código de conduta aplicável aos responsáveis dos bancos centrais da zona euro não proíbe totalmente a compra de ações, mas impõe restrições para evitar conflitos de interesse
Parlamento vai ouvir governador do Banco de Portugal sobre compra de ações

O Banco de Portugal (BdP) manteve a previsão de crescimento da economia portuguesa em 1,8% em 2026, ainda assim, é mais pessimista do que a meta estipulada pelo Governo que aponta para um crescimento de 2% para este ano.

Já para os próximos anos as projeções são de um crescimento de 1,6% em 2027 e 1,8% em 2028, enquanto a inflação "deverá subir para 3,1% em 2026 e retornar a valores próximos de 2% nos anos seguintes".

Em relação ao défice, o banco central prevê que atinja os 0,2% do PIB este ano, mais pessimista do que a previsão de um saldo nulo do Governo, e um saldo negativo de 0,5% em 2027 e 2028.

De acordo com o regulador, esta projeção reflete a "incorporação de novas medidas, no âmbito do pacote da habitação (0,1% do PIB), dos apoios a famílias e empresas afetadas pelas tempestades e das decorrentes despesas de reconstrução (0,4% do PIB) e da mitigação do aumento dos preços da energia (0,1% do PIB)".

Recorde-se que, em dezembro, o BdP previa um défice de 0,4% para este ano, de 0,9% em 2027 e de 1% em 2028.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo Álvaro Santos Pereira, esta revisão surgiu depois de no ano passado se ter verificado um excedente superior ao que era estimado, tendo um "efeito 'carry-over' significativo", ainda que os apoios relacionados com as tempestades e a subida nos produtos energéticos também tenham impacto.

"Apesar da deterioração na situação orçamental, Portugal mantém-se como um dos poucos países da área do euro com um saldo orçamental próximo do equilíbrio ou em excedente", salienta.

Já a dívida pública deverá continuar a trajetória de redução, para 85,7% do PIB este ano, 82,5% em 2027 e 79,5% em 2028, segundo as estimativas do banco central.

Mesmo com esta diminuição do rácio da dívida pública, o governador alertou que o país não deve ser "complacente e relaxar o esforço de desendividamento da economia".

Este esforço é necessário numa altura em que ainda "torna vulneráveis a possíveis choques", e também tendo em conta o impacto que se irá verificar do envelhecimento da população.

"É importante reiterar e todos perceberem que o esforço do desendividamento público tem de continuar nos próximos anos", salientou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Previsão Crescimento Portugal
Defice Portugal 2026
Banco de Portugal projeções
Dívida pública Portugal
Economia Portuguesa 2026

Leia também

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Portugal e Espanha defenderam um reforço do orçamento europeu para a energia e apelaram à aceleração das interligações elétricas com França. A ministra do Ambiente e Energia anunciou ainda que o Governo vai estudar uma ligação elétrica a Marrocos para reforçar a segurança do abastecimento
Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Taxa turística na Nazaré entra em vigor a 1 de setembro. Saiba quem fica isento

A Câmara da Nazaré vai começar a cobrar uma taxa turística de um euro por noite a partir de 1 de setembro. A medida aplica-se à generalidade dos alojamentos turísticos e surge para ajudar a suportar os custos do impacto do turismo nas infraestruturas e serviços municipais
Taxa turística na Nazaré entra em vigor a 1 de setembro. Saiba quem fica isento

Mais vistos

Destaques