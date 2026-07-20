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BdP instaurou 135 e concluiu 106 processos de contraordenação no segundo trimestre

No contexto dos processos concluídos foram aplicadas coimas que totalizaram 3,4 milhões de euros.
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BdP instaurou 135 e concluiu 106 processos de contraordenação no segundo trimestre

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O Banco de Portugal instaurou 135 e concluiu 106 processos de contraordenação no segundo trimestre do ano.

De acordo com o banco central, dos 135 processos instaurados, 121 respeitam a infrações de natureza comportamental, nove respeitam a infrações de natureza prudencial e cinco respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita.

Já dos 106 processos concluídos, 88 respeitam a infrações de natureza comportamental, 16 respeitam a infrações de natureza prudencial e dois respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita.

No contexto dos processos concluídos foram aplicadas coimas que totalizaram 3,4 milhões de euros, dos quais 15 mil euros foram suspensos na sua execução.

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Atividade Financeira

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