BdP instaurou 135 e concluiu 106 processos de contraordenação no segundo trimestre

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O Banco de Portugal instaurou 135 e concluiu 106 processos de contraordenação no segundo trimestre do ano.
De acordo com o banco central, dos 135 processos instaurados, 121 respeitam a infrações de natureza comportamental, nove respeitam a infrações de natureza prudencial e cinco respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita.
Já dos 106 processos concluídos, 88 respeitam a infrações de natureza comportamental, 16 respeitam a infrações de natureza prudencial e dois respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita.
No contexto dos processos concluídos foram aplicadas coimas que totalizaram 3,4 milhões de euros, dos quais 15 mil euros foram suspensos na sua execução.