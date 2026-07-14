BCP, CGD e Unicre selecionados para projeto-piloto do euro digital

O projeto-piloto decorrerá no segundo semestre de 2027 e deverá durar 12 meses.

As instituições financeiras CGD, BCP e Unicre foram escolhidos pelo BCE para o projeto-piloto do euro digital, no qual também participa o Banco de Portugal, revelou o banco central, depois de ter recebido 50 candidaturas.

O projeto-piloto decorrerá no segundo semestre de 2027 e deverá durar 12 meses.

De acordo com a entidade liderada por Álvaro Santos Pereira, o objetivo será testar do ponto de vista técnico e operacional a futura moeda digital e avaliar a experiência dos utilizadores.

De acordo com o CEO BCP, Miguel Maya, o projeto do euro digital "tem todas as condições para vir a ser mais um marco relevante no aperfeiçoamento do projeto europeu".

Já o banco público considerou-a "uma iniciativa estratégica para o futuro dos pagamentos na Europa e para a modernização do sistema financeiro europeu.

Recorde-se que, o euro digital é a moeda digital a ser emitida pelo BCE em conjunto com os bancos centrais nacionais da área do euro e se avançar poderá ser utilizada para qualquer pagamento digital no conjunto da zona euro.