BCE volta a subir taxas de juro devido à inflação

O Banco Central Europeu aumentou as taxas de juro diretoras em 25 pontos base pela segunda vez este ano. O BCE justifica a decisão com as pressões inflacionistas causadas pelo conflito no Médio Oriente e reforça o objetivo de estabilizar a inflação na meta dos 2% a médio prazo

Banco Central Europeu (BCE) decidiu hoje subir, pela segunda vez este ano, as taxas de juro em 25 pontos base, para 2,50%, repetindo o aumento acordado em junho.

O Conselho do BCE “decidiu hoje aumentar as três taxas de juro diretoras do BCE em 25 pontos base”, visto que “o conflito no Médio Oriente continua a gerar pressões inflacionistas e a inflação deverá continuar bem acima da meta por um período prolongado”.

Com esta decisão, as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez serão aumentadas para, respetivamente, 2,50%, 2,65% e 2,90%, com efeitos a partir de 16 de setembro de 2026.

Em comunicado, o BCE assinala que a decisão de hoje “reforça o compromisso do Conselho do BCE em definir uma política monetária que assegure que a inflação estabiliza na meta dos 2% a médio prazo”.

A subida de junho marcou o primeiro aumento das taxas diretoras pelo BCE desde 2023.