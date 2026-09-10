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BCE volta a subir taxas de juro devido à inflação

O Banco Central Europeu aumentou as taxas de juro diretoras em 25 pontos base pela segunda vez este ano. O BCE justifica a decisão com as pressões inflacionistas causadas pelo conflito no Médio Oriente e reforça o objetivo de estabilizar a inflação na meta dos 2% a médio prazo
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BCE volta a subir taxas de juro devido à inflação

Bebé de três anos abusado sexualmente pelo tio de 12 anos no distrito do Porto

 Banco Central Europeu (BCE) decidiu hoje subir, pela segunda vez este ano, as taxas de juro em 25 pontos base, para 2,50%, repetindo o aumento acordado em junho.

O Conselho do BCE “decidiu hoje aumentar as três taxas de juro diretoras do BCE em 25 pontos base”, visto que “o conflito no Médio Oriente continua a gerar pressões inflacionistas e a inflação deverá continuar bem acima da meta por um período prolongado”.

Com esta decisão, as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez serão aumentadas para, respetivamente, 2,50%, 2,65% e 2,90%, com efeitos a partir de 16 de setembro de 2026.

Em comunicado, o BCE assinala que a decisão de hoje “reforça o compromisso do Conselho do BCE em definir uma política monetária que assegure que a inflação estabiliza na meta dos 2% a médio prazo”.

A subida de junho marcou o primeiro aumento das taxas diretoras pelo BCE desde 2023.

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