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BCE volta a aumentar os juros

Pela primeira vez desde 2023, o BCE voltou a subir as taxas de juro. A instituição justifica a decisão com os riscos para a inflação provocados pela guerra no Médio Oriente.
Redação
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BCE volta a aumentar os juros
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Portugal eliminado do Mundial 2026 e Cristiano Ronaldo despede-se sem o único grande troféu que lhe escapou

Pela primeira vez desde 2023, o Banco Central Europeu (BCE) voltou a subir as taxas de juro. A entidade diz estar «empenhado em definir a política monetária de modo a assegurar que a inflação estabiliza no objetivo de 2% a médio prazo» e por isso aumentou as três taxas de juro diretoras em 25 pontos base. «A guerra no Médio Oriente está a gerar pressões inflacionistas e a decisão de aumentar as taxas de juro apresenta-se robusta face a um conjunto de cenários, que mapeiam a forma como o choque poderá evoluir e afetar as perspetivas de médio prazo para a área do euro», justifica a entidade liderada por Christine Lagarde.

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