BBC vai cortar 550 empregos até 2027 e admite despedimentos para reduzir custos

A BBC anunciou a eliminação de cerca de 550 postos de trabalho até março de 2027, incluindo despedimentos, numa nova fase do plano de reestruturação que prevê a redução de até 2.000 empregos. O grupo público britânico procura poupar centenas de milhões de libras perante a quebra de receitas e crescentes pressões financeiras

A BBC vai eliminar cerca de 550 postos de trabalho até março de 2027, incluindo despedimentos, no âmbito do plano de reestruturação que prevê a supressão de até 2.000 empregos ao longo de três anos.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo diretor-geral da emissora pública britânica, Matt Brittin, que assumiu recentemente a liderança da organização e alertou para a necessidade de tomar “escolhas difíceis” perante os desafios financeiros que a BBC enfrenta.

Segundo uma comunicação interna enviada aos trabalhadores e consultada pela agência France-Presse (AFP), as medidas deverão permitir uma poupança de 160 milhões de libras, o equivalente a cerca de 185 milhões de euros.

As reduções de pessoal irão abranger várias áreas da organização, incluindo os departamentos de informação e programação na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Alguns programas serão cancelados, embora a administração não tenha especificado quais.

Matt Brittin garantiu, contudo, que os conteúdos considerados de maior valor acrescentado e maior impacto para o público serão preservados.

“A dimensão das poupanças a realizar implica escolhas difíceis”, afirmou o responsável, acrescentando que todas as divisões da BBC serão afetadas pelo processo.

O diretor-geral reconheceu ainda que cortes desta dimensão tornam inevitáveis alguns despedimentos forçados, embora tenha assegurado que a empresa tentará privilegiar programas de saída voluntária sempre que possível.

“Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar despedimentos obrigatórios”, referiu.

A BBC já tinha anunciado em abril um plano de redução entre 1.800 e 2.000 postos de trabalho, equivalente a cerca de 10% da força laboral da empresa. Trata-se da maior vaga de cortes no grupo audiovisual público britânico nos últimos 15 anos.

A administração justifica a medida com as crescentes dificuldades financeiras, agravadas pela diminuição das receitas provenientes da taxa de televisão, uma das principais fontes de financiamento da emissora.

O objetivo passa por reduzir custos em cerca de 500 milhões de libras — aproximadamente 575 milhões de euros — ao longo dos próximos dois anos, num orçamento anual que ronda os cinco mil milhões de libras.

A decisão foi criticada pelo sindicato National Union of Journalists (NUJ). A secretária-geral da organização, Laura Davison, classificou os cortes como “devastadores”, alertando para o impacto que poderão ter tanto nos trabalhadores como na qualidade do serviço público prestado aos cidadãos britânicos.

Além dos desafios financeiros, a BBC tem enfrentado vários episódios polémicos nos últimos meses. Entre eles destaca-se a crise que culminou, em novembro passado, com a saída do então diretor-geral, Tim Davie, após uma controvérsia relacionada com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Perante este cenário, Matt Brittin considera que a BBC atravessa atualmente um “período extremamente incerto”, defendendo que a reorganização é necessária para garantir a sustentabilidade futura de uma das mais influentes organizações de comunicação social do mundo.