Autoeuropa pode escapar para já a cortes da Volkswagen 

VW tem em marcha uma profunda revisão de custos que poderá implicar dezenas de milhares de despedimentos e o encerramento de fábricas.

A Autoeuropa poderá escapar da estratégia de revisão de custos, incluindo cortes de postos de trabalho, que está a ser levada a cabo pelo grupo Volkswagen. Em causa está já o anunciado corte de 50 mil postos de trabalho, o que levou o diretor-executivo Oliver Blume a reconhecer que se trata de uma situação «mais do que crítica».

É certo que os números poderão não ficar por aqui. A marca corre o risco de encerrar várias unidades – Alemanha: Hanôver, Zwickau, Emden e Neckarsulm – e ter de despedir até 100 mil trabalhadores, correspondentes a cerca de 15% da força de trabalho. Já em preparação está um corte de cerca de 15% do investimento destinado ao desenvolvimento de novos projetos para os próximos cinco anos.

Apesar de não avançar com unidades em concreto, fonte do grupo disse apenas que, «de acordo com o planeamento atual, a versão de produção do ID.EVERY1 deverá ser fabricada na Volkswagen Autoeuropa no futuro, juntamente com o T-Roc». No entanto, fontes do setor admitem que a médio e longo prazo, a reestruturação da marca poderá alargar-se.

Também Rogério Nogueira, da comissão de trabalhadores da fábrica de Palmela – que emprega atualmente 4.800 trabalhadores e é responsável por 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional –, diz estar atento à situação. «Estamos confiantes de que a fábrica continuará a ter um papel importante no futuro do Grupo Volkswagen», salientou.

Cortes apertam

Este cerco em torno da poupança que o grupo terá de alcançar foi partilhado, esta semana, pelo CEO da gigante alemã aos trabalhadores. «Precisamos de reduzir a complexidade, simplificar as nossas estruturas de forma coerente e reduzir os custos», afirmou Oliver Blume durante uma reunião com os trabalhadores na sede do grupo, em Wolfsburg, na Alemanha. Segundo o responsável, «toda a indústria está sob uma enorme pressão» devido às políticas aduaneiras, aos novos concorrentes e aos riscos geopolíticos.

A este encontro vão-se juntar outros, em Wolfsburg. No entanto, os representantes dos trabalhadores das fábricas alemãs têm criticado a gestão da empresa e acusam a administração de «comunicação desastrosa».

É certo que as dificuldades da Volkswagen resultam da conjugação de vários fatores. A procura por veículos elétricos cresceu abaixo das expectativas em alguns mercados europeus, enquanto os fabricantes chineses conquistaram rapidamente quota de mercado, com modelos tecnologicamente mais avançados e com preços mais competitivos. Por outro lado, os elevados custos energéticos, a inflação, a desaceleração económica e as novas barreiras comerciais, incluindo tarifas norte-americanas, aumentaram a pressão sobre os fabricantes europeus.

«Os elevados custos de produção na Alemanha e a rigidez laboral são apenas sintomas. A verdadeira causa é a crise de vendas e a perda acelerada de quota de mercado. A Volkswagen, que outrora dominou o mercado chinês, caiu para a terceira posição na China, ultrapassada pela BYD e pela Geely. A realidade do mercado está a atingir o gigante alemão de forma violenta», já tinham admitido os analistas da XTB.

Os números falam por si. No primeiro semestre, o resultado operacional do grupo Volkswagen caiu quase 12%, para cerca de seis mil milhões de euros.

No entanto, a situação da Volkswagen está longe de ser um caso isolado. A BMW tem em cima da mesa a saída voluntária de 40 mil trabalhadores na Alemanha, quase metade do total, e até ao próximo ano quer eliminar cerca de oito mil postos de trabalho. Também a Porsche prevê cortar cinco mil postos de trabalho até 2035, através de reformas e rescisões amigáveis.

Nos últimos dois anos, praticamente todos os grandes fabricantes anunciaram programas de contenção. A Nissan reduziu produção e empregos em várias zonas. A Ford acelerou o encerramento de linhas de montagem e milhares de postos de trabalho na Europa. A Stellantis prossegue uma política de racionalização industrial, enquanto marcas como a Mercedes-Benz têm levado a cabo programas de eficiência para reduzir custos e adaptar-se à transição elétrica. Em paralelo, fabricantes de componentes como Bosch, ZF, Continental, Schaeffler e Valeo anunciaram também milhares de despedimentos, refletindo a quebra de encomendas da indústria automóvel europeia.