António José Seguro participa em cimeira da COTEC Europa dedicada ao impacto da Inteligência Artificial no trabalho

O Presidente da República desloca-se a Veneza para participar na cimeira da COTEC Europa, centrada nos desafios da Inteligência Artificial. António José Seguro irá discursar ao lado do Presidente italiano e do Rei de Espanha

O Presidente da República, António José Seguro, desloca-se entre terça e quarta-feira a Veneza, em Itália, para participar na XIX edição da COTEC Europa, um encontro que reúne anualmente representantes das organizações empresariais de inovação de Portugal, Espanha e Itália e que este ano será dedicado ao impacto da Inteligência Artificial (IA) no mundo do trabalho.

Esta será a primeira participação de António José Seguro numa cimeira da COTEC Europa desde que assumiu funções como chefe de Estado, em março deste ano.

O encontro decorre na ilha de San Giorgio Maggiore, em Veneza, e tem como tema central “Repensar o trabalho na era da IA: Transformação, Oportunidade, Governação”.

O Presidente português participará na sessão de encerramento, marcada para quarta-feira, ao lado do Presidente italiano, Sergio Mattarella, e do Felipe VI.

Inteligência Artificial no centro do debate

Segundo a organização, a edição deste ano pretende refletir sobre os desafios colocados pela crescente integração da Inteligência Artificial nas empresas, administrações públicas e mercado laboral.

A cimeira procura reforçar a cooperação entre as três organizações da COTEC e identificar estratégias comuns para garantir uma utilização ética, eficaz e sustentável destas tecnologias, em linha com o enquadramento definido pela legislação europeia sobre Inteligência Artificial.

Os organizadores sublinham que a IA representa atualmente muito mais do que uma inovação tecnológica, constituindo um fator de transformação profunda dos modelos de trabalho e das relações económicas e sociais.

“Nos últimos anos, tornou-se claro que a inteligência artificial não é apenas uma tecnologia de ponta em rápida evolução, mas também um paradigma disruptivo que obriga empresas e administrações públicas a repensar o mundo do trabalho”, refere a organização.

Entre os temas em debate estarão a formação de trabalhadores, a adaptação das competências profissionais, a gestão dos processos produtivos e organizacionais e a relação entre capital humano e tecnologias digitais.

Continuidade da cooperação ibérica e italiana

A reunião de Veneza sucede à edição realizada em Coimbra, em 2025, e reforça a cooperação entre as fundações para a inovação dos três países do sul da Europa.

Desde que tomou posse como Presidente da República, António José Seguro já teve encontros institucionais com os dois líderes que estarão presentes na cimeira.

O Rei Felipe VI deslocou-se a Lisboa para assistir à cerimónia de tomada de posse do chefe de Estado português, enquanto Seguro escolheu Madrid para a sua primeira visita oficial ao estrangeiro.

Já o encontro com Sergio Mattarella aconteceu em maio, durante uma deslocação oficial do Presidente português a Roma.

A participação na COTEC Europa surge assim como mais um momento de afirmação da cooperação entre Portugal, Espanha e Itália em matérias ligadas à inovação, competitividade e transformação tecnológica da economia europeia.