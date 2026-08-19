António Costa Silva: "O que me interessa no PRR é o impacto que pode ter no país"

Admite que já devíamos estar a pensar no pós-PRR e lembra que a bazuca foi planeada para desenvolver o país e não para ficar apenas pelo cumprimento burocrático das metas. E aponta: quando ‘projetos tão estruturantes’ são colocados fora do programa, ‘é evidente que se diminuiu a ambição’.

Que análise faz da execução do PRR quando o prazo está prestes a chegar ao fim? Já admitiu que os princípios do plano foram desvirtuados.

O PRR é um espelho da política portuguesa. Nos últimos cinco anos tivemos diferentes governos encarregados da execução do PRR, tivemos cerca de sete reprogramações, três orçamentos diferentes e, com as últimas reprogramações, o orçamento que era de 22,2 mil milhões de euros foi reduzido para 21,9 mil milhões. É evidente que tudo isso complicou a execução do PRR, mas a minha análise hoje é positiva. Na altura, em que estávamos no Governo éramos líderes na Europa na execução, hoje somos apenas executores, mas consistentes, o que também é bom. Os países líderes são aqueles que têm um desempenho acima da média na execução do PRR, desde logo a França, a Áustria e a Dinamarca.

Porque diz que foi ‘desvirtuado’?

Quando digo que houve algum desvirtuamento dos objetivos finais está relacionado com o que foi feito nas reprogramações. Percebo isso e houve empenho do Governo, particularmente do ministro Castro Almeida, que é uma pessoa muito empenhada, muito séria no seu trabalho e que esteve a desenvolver as ações necessárias, mas critico o efeito da simplificação de metas nas reprogramações. Houve substituições de indicadores de resultado por indicadores de execução e, quando privilegiamos a execução – se calhar era o que tinha de ser feito –, deixamos para segundo plano os resultados e isso pode ter consequências. O que me levou a falar do desvirtuamento? Se olhar para as últimas reprogramações, houve uma diminuição de cerca de 15% do investimento na transição energética e climática e 15% de diminuição do investimento na transição digital. Estes são dois polos fulcrais para o futuro do país.

São pilares prioritários para a mudança estrutural do país?

Sim, a par das agendas mobilizadoras, que é uma área que está a funcionar muito bem e foi baseada num desenho que não existia antes nas políticas portuguesas. Penso que é uma política pública que veio para ficar porque deu claramente a liderança às grandes empresas nacionais nas várias áreas, pois são elas que lideram os consórcios, depois desenvolvem o trabalho em consórcio. E o que gerou? Gerou para a economia nacional efeitos que vão ser extremamente positivos. Há uma grande agenda mobilizadora para toda a indústria metalomecânica, de fabricação de máquinas e isso irá aumentar a competitividade. A indústria na área dos componentes é um dos setores fulcrais da nossa economia e é o que mais cresce na economia nacional. Temos uma outra grande agenda que é a da fabricação aditiva, a introdução da impressão tridimensional no chão de fábrica que já têm resultados muito expressivos. O mesmo acontece com a eco-cerâmica e com a cristalaria, mas isso são os setores tradicionais. No entanto, o PRR abriu setores que estão a ser reforçados, desde logo, nas ciências da saúde e na utilização da inteligência artificial aos dados de saúde que é outra área que vai crescer no futuro. O mercado mundial da inteligência artificial aplicada aos dados de saúde é de cerca de 640 mil milhões de dólares e se Portugal conseguir atrair uma pequena parte desta fatia será impressionante. Depois, há tudo o que tem a ver com a aeronáutica, com o espaço. Se unir todas estas áreas, vê que o PRR pode ter um efeito importante, sobretudo ao nível das empresas e do sistema empresarial. Qual é o ponto aqui? É que isto são andorinhas. Temos excelentes andorinhas hoje a liderar a economia portuguesa, em vários setores e várias empresas tecnológicas. Agora, no futuro, temos de avaliar os impactos do PRR, pensar no pós-PRR. Aliás, já devíamos ter pensado antes.

Já devíamos ter começado a pensar no pós-PRR?

Isso é a grande questão. Quando saí do Governo, em abril de 2024, deixei na pasta de transição para o meu sucessor várias ideias – o que me interessa é o impacto que pode ter no país e na sua capacidade de criar mais riqueza – e chamava a atenção que era necessário pensar no pós-PRR para não arriscarmos chegar ao fim e não existir nada. Para cada uma das agendas mobilizadoras é muito importante que seja feita a prestação do que foi conseguido, e há várias agendas que estão a preparar para setembro e outubro eventos para comunicarem isso. Depois, é necessário disseminar tudo o que foi criado para o sistema produtivo português. É fundamental que as empresas que estão por trás destes consórcios continuarem no futuro a ter o seu protagonismo em ligação com todo o tecido produtivo, daí ter sugerido a criação de um Centro Nacional de Inteligência Artificial. Falamos muito da produtividade do país e da necessidade de aumentar a produtividade, mas a inteligência artificial e as tecnologias digitais são absolutamente indispensáveis. Há um estudo da McKinsey que diz que a disseminação destas tecnologias digitais no sistema produtivo pode ter um impacto 10 vezes mais rápido do que a revolução industrial e a uma escala 300 vezes maior. Há um outro estudo da Porto Business School sobre a economia portuguesa que diz que o impacto na produtividade do país pode ser muito expressivo e gerar cerca de 90 mil milhões de euros por ano de valor acrescentado. É o que precisamos e não podemos perder esta oportunidade.

Corremos o risco de o investimento depois não ter impacto?

Se não pensamos no devido tempo no pós-PRR e deixarmos que estas coisas se percam não vão ter o efeito que esperávamos na transformação da economia portuguesa. O PRR demonstrou que é possível o país mobilizar grandes investimentos públicos e privados. O programa das agendas mobilizadoras, que no início era de cerca de 930 milhões, com a resposta que houve por parte das empresas passou para quase sete mil milhões. E quando as empresas investem, as transformações podem aparecer e elas hoje estão aí todas à nossa frente. Independentemente de tudo, a economia portuguesa é muito mais resiliente hoje do que no passado. Em 2022, as exportações chegaram a 50% do PIB, nunca tínhamos atingido esse patamar e no ano seguinte chegámos a 49%. Uma das preocupações que tenho tido, nos últimos anos, diz respeito à diminuição das exportações e ao abrandamento do crescimento económico do país. As exportações são fulcrais porque indicam que temos empresas de várias índoles, inclusive empresas tecnológicas, que conseguem exportar para o mercado mundial e competir. E tudo o que tem a ver com qualificações e competências funciona muito bem em termos do PRR, já não direi o mesmo quando se vai para a área da saúde, da habitação e das respostas sociais, onde há atrasos.

O presidente da Comissão de Acompanhamento alertou recentemente em entrevista ao SOL para os atrasos nessas áreas e para os problemas que isso poderá criar.

O último relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, divulgado em abril, revelava que, nessa altura, estavam concluídas 238 metas, o que correspondia a 61% do total e, a partir daí, tínhamos cerca de quatro meses para fechar o restante e isso preocupou-me muito.

É possível até ao final do mês cumprir o programa na totalidade?

Temos todos os dias indicações do Governo relativas ao seu empenho em conseguir executar na totalidade, mas sou muito objetivo e temos de olhar para aquilo que a Comissão Nacional de Acompanhamento, que é uma estrutura independente, dizia em abril, em que tínhamos 14% dos investimentos em estado crítico e 18% em estado preocupante, portanto 32% estavam numa situação muito difícil. Fiquei preocupado. Por outro lado, na habitação tínhamos previsto cerca de 26 mil empreendimentos e foi reduzido significativamente, para cerca de 20 mil, mas mais preocupante é no alojamento estudantil, que passou para cerca de metade – eram 18 mil camas, hoje temos cerca de 8.900. Nos cuidados continuados houve uma redução muito apreciável e das cinco mil camas temos hoje 2.200, menos de metade. Estas são áreas muito importantes. Sem a Saúde e sem a Educação é difícil a economia ter um impacto extraordinário. Temos de ver como é que tudo fica.

Com a reprogramação assistiu-se à desistência de alguns projetos, como é o caso da dessalinizadora no Algarve ou do Hospital de Lisboa Oriental. O programa perdeu ambição, ao contrário do que diz o ministro da Economia?

Sim, creio que quando se tem projetos tão estruturantes que são colocados fora do PRR como são esses casos, ou a questão do Metro de Lisboa e de outros projetos que foram retirados, é evidente que se diminuiu a ambição. Provavelmente o que o ministro quer dizer é que mantém a ambição de tentar para esses projetos encontrar outras formas de serem rapidamente executados, porque não há dúvida nenhuma que as infraestruturas são decisivas para o crescimento económico e não só as infraestruturas físicas, mas também as próprias infraestruturas digitais.

O Governo tem afirmado que nenhum euro ficará por investir e que a execução das subvenções será total. Acredita que será mesmo assim?

Acho que vai ser complicado, porque estava a olhar para a execução do PRR no início de agosto e ainda temos 90 marcos e metas por realizar. Isto está relacionado com o último desembolso que o país vai ter, de cerca de 5.100 milhões de euros. E o PRR tem uma lógica de funcionamento completamente diferente. Só é pago face ao cumprimento dos marcos e das metas e a demonstração desse cumprimento. Por um lado, é bom porque obriga a uma grande disciplina na execução dos projetos. E tem sido extraordinária a resposta que a administração pública portuguesa, em conjunto com o sistema empresarial português, tem dado à execução de todo este programa. No início, havia muitas dúvidas sobre a capacidade de terminar o PT 2020, executar o PRR e depois começar a executar o PT 2030, mas houve um esforço absolutamente extraordinário e foi possível conseguir esta capacidade de mobilização, quer de investimento público, quer de investimento privado. No entanto, penso que vai ser muito difícil nestes 15 dias fecharmos os 90 marcos e metas e assegurar completamente tudo o que corresponde a este reembolso dos 5.100 milhões de euros que estão a faltar. Vamos ver como é que isto se vai propiciar. Acredito que o ministro está a dedicar toda a sua energia e competência para resolver, mas, muitas vezes, o mundo passa além daquilo que os ministros fazem. A Comissão Nacional de Acompanhamento fez um excelente trabalho ao chamar a atenção para os investimentos em situação crítica, em situação preocupante que, em abril, atingiam cerca de 32% dos investimentos. Em quatro ou cinco meses o que se passou? Como vamos chegar a bom porto? Isso são grandes interrogações para o futuro. Objetivamente e racionalmente tenho dúvidas.

Durante a execução tivemos conflitos internacionais, aumento da inflação, falta de mão-de-obra. Estávamos a contar à boa maneira portuguesa que no final do prazo conseguíamos ‘desenrascar’?

Isso é uma das grandes características que o povo português tem. E, como diz o povo, ‘até ao lavar dos cestos é vindima’. Vamos ver se até ao lavar dos cestos é realmente vindima, mas a base de partida é muito difícil. Vamos ver o que acontece, mas o que me preocupa são os interesses do país e é muito importante avaliarmos depois o impacto do PRR.

Executar a totalidade do orçamento significa necessariamente que Portugal sairá mais transformado ou corremos o risco de estar apenas a injetar dinheiro para cumprir metas burocráticas com Bruxelas?

Penso que sim, porque começámos a substituir os indicadores de resultados por indicadores de execução e podemos ter um modus operandi em que vamos atrás do cumprimento burocrático das metas, sem ver qual vai ser o seu impacto na transformação da economia e na transformação do país. Percebo o empenho do ministro em assegurar a execução, mas o PRR foi desenhado para transformar a economia portuguesa ou, pelo menos, para criar as bases para a transformação da economia portuguesa. Isso é fulcral para o futuro na fase pós-PRR e pós-fundos estruturais, porque a União Europeia, como já sabemos, vai reduzir substancialmente os fundos estruturais que serão distribuídos a Portugal. E o que vamos fazer face a isso? Isso é muito importante, porque o país viciou-se muito nesses fundos estruturais e esses fundos estruturais são feitos com os desígnios e com os objetivos da Comissão Europeia que não são propriamente os do país e o erro que cometemos, nestas últimas décadas, foi substituir totalmente o investimento público nacional por fundos estruturais. Aí, o país perde autonomia, não define as suas prioridades e tem de ir atrás do que é regulado em Bruxelas. Por outro lado, também é muito importante apoiarmos as grandes empresas e foi isso que fez o PRR nas agendas mobilizadoras e isso é transformador. Com os fundos estruturais europeus clássicos é proibido apoiar as grandes empresas, o que causa um problema ao desenvolvimento económico e à transformação da economia. Felizmente, com este programa temos algumas coisas em desenvolvimento. Vamos ver se são suficientes para fazer face ao futuro, que não vai ser fácil, sobretudo com tudo o que se passa na arena internacional.

Portugal está preparado para viver sem este volume de fundos comunitários?

O país viciou-se no PRR, viciou-se nos fundos da União Europeia e quando desaparecerem é muito importante termos no seio da economia portuguesa alavancas que puxem por esse desenvolvimento. Há uma coisa que mencionei na visão estratégica e que, na altura, criou uma certa discussão: é o facto de termos este mantra e de vemos muitas nas nossas elites a dizer que somos um país atrasado, um país de coitadinhos, um país que não faz nada, em que está tudo mal.

É o tal país de mão estendida?

Exatamente. A mudança do nosso paradigma cultural é muito importante e tudo isto foi desenhado para empoderar as empresas para assumirem o seu protagonismo e mudarem um pouco este discurso. E isso está a acontecer hoje, porque somos um povo que tem o minifúndio muito inscrito na alma portuguesa. Colaboramos e falamos pouco uns com os outros e as agendas mobilizadoras mudaram este paradigma, ao pôr as pessoas a trabalhar e a funcionar em rede. Tive reuniões no ministério em que as pessoas diziam: ‘É a primeira vez que todos os que trabalhamos neste setor estamos juntos na mesma sala’. Espero que isso dê caminhos para o futuro e que as empresas possam competir entre elas, mas também colaborar.

O fim definitivo do PRR encerra um ciclo de forte despesa pública extraordinária. Antecipa um abrandamento económico depois deste balão de oxigénio?

Sim, isso pode acontecer, porque não é só a economia portuguesa, é tudo o que se está a passar no mundo e já tivemos este ano indicações muito claras do que pode suceder porque o primeiro trimestre foi muito mau ao nível do desempenho económico, em que estivemos praticamente estagnados. No segundo trimestre já tivemos um crescimento em cadeia de 0,8%. Na última vez que falámos, disse que se a guerra no Golfo continuasse durante mais algum tempo seria grave para a economia mundial e temos agora a economia mundial em estagflação, ou seja, o crescimento está muito estagnado, a inflação está a subir e Portugal também vai também ser atingido. Por isso, temos de ter respostas, sobretudo ter um modelo de desenvolvimento da economia baseado em inovação, em desenvolvimento tecnológico e com os setores que podem ser grandes dínamos da economia nacional. E se a economia se aguentar é necessário transcendermos este paradigma do minifúndio. Dizemos que o tecido produtivo português é, na sua maioria, pequenas e médias empresas, mas não são, 96%, são microempresas, são empresas com menos de 10 pessoas. Só 3,6% são pequenas e médias empresas e as grandes empresas representam apenas 0,1%. Nunca podemos alavancar o desenvolvimento económico e dar-lhe sustentabilidade se não tivermos mais grandes empresas. Depois no país também existe, muitas vezes, uma hostilização às grandes empresas, ao lucro e trata-se o lucro como se fosse pecado. Uma das coisas mais tristes que assisti, enquanto ministro da Economia, foi ouvir um dos nossos grandes empresários a dizer no fim da reunião que a empresa tinha tido lucro recorde, mas estava com alguma angústia em comunicar isso publicamente. Tentei motivar o empresário, mas depois pensei que país é que estamos a criar se os próprios empresários têm receio de divulgar os seus resultados, quando os resultados das empresas, os lucros são as coisas que movem a economia. O lucro não é pecado e a criação da riqueza é absolutamente fulcral, depois podemos discutir a distribuição da riqueza, que é outro aspeto importante, mas primeiro temos de criar a riqueza e para isso as empresas são indispensáveis.

De quem será o ‘mérito’ do resultado final? Do Governo que o desenhou ou do Governo que o executou e fez várias reprogramações?

Sinceramente a questão do mérito não me preocupa, nem vou entrar numa questão de aritmética do mérito. A questão que coloco é o próprio funcionamento do país. Infelizmente, Portugal adotou a teoria dos miniciclos legislativos, inclusive este Governo, e entrámos num ciclo de legislaturas que não se completam. Sou absolutamente contra, porque uma vez que o povo se pronuncia e há eleições, as legislaturas são para cumprir. Mas com todas estas interrupções das legislaturas se conseguimos executar realmente o PRR vai ser significativo. É evidente que há muito mérito do anterior primeiro-ministro, António Costa, que conseguiu negociar o PRR na União Europeia e de forma muito significativa. Há mérito no seu desenho, porque há políticas públicas que vão ficar para o futuro. É o caso das agendas mobilizadoras, mas também o programa de descarbonização da economia, que foi amplamente executado. Também é evidente que há mérito deste Governo na maneira como agarrou e tentou, de forma muito empenhada, assegurar que a execução fosse feita, assim como há muito mérito, sobretudo da administração pública e das empresas. Os organismos públicos foram inestimáveis na sua ação porque, pela primeira vez na história, temos três programas europeus em execução simultânea: o PT 2020, o PRR e o início do PT-2030, o que exigiu muito esforço. Mas o mérito final é do país se conseguir realmente abarcar todas estas transformações.