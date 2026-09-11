ANAREC acusa Governo de “ganhar dinheiro com os combustíveis” e pede mais fiscalização na fronteira

A ANAREC acusa o Governo de penalizar os consumidores e os postos portugueses com a carga fiscal sobre os combustíveis. A associação diz que o gasóleo pode custar até 40 cêntimos mais por litro do que em Espanha e pede mais fiscalização para travar o “contrabando” diário

O presidente da Associação Nacional de Revendedores de Energia, Combustíveis, Estações de Serviço (ANAREC), João Durão, acusou esta sexta-feira o Governo de “ganhar dinheiro com os combustíveis” e de “mentir aos portugueses”, exigindo uma redução da carga fiscal e maior fiscalização na fronteira com Espanha.

O responsável falava aos jornalistas junto a um posto de abastecimento de combustíveis em Lanhelas, no concelho de Caminha, onde alertou para a perda de competitividade dos postos portugueses face aos estabelecimentos do outro lado da fronteira.

“O Governo tem de baixar a carga fiscal sobre os combustíveis”, defendeu João Durão, considerando que as empresas portuguesas estão a sofrer uma “perda de competitividade exagerada” perante Espanha.

“Num euro de gasóleo, 60 cêntimos são impostos”

Segundo o presidente da ANAREC, a carga fiscal representa uma parte significativa do preço pago pelos consumidores em Portugal.

“Num euro de gasóleo, 60 cêntimos são impostos. Em Espanha nada disso se passa”, afirmou, citado pela agência Lusa.

A associação considera que a diferença de preços está a incentivar os consumidores portugueses, sobretudo nas zonas fronteiriças, a abastecerem os veículos em Espanha, prejudicando os revendedores nacionais.

Na zona de Caminha, a distância entre os dois países é particularmente reduzida. Cerca de seis quilómetros separam o concelho de Vila Nova de Cerveira da ligação à Galiza através da Ponte da Amizade, que permite chegar a Tomiño.

Segundo João Durão, nessa região, a diferença de preço dos combustíveis entre Portugal e Espanha oscila entre 30 e 40 cêntimos por litro.

ANAREC pede mais fiscalização

Perante este cenário, o presidente da ANAREC defendeu também um reforço da fiscalização para combater aquilo que classificou como “contrabando” diário entre Portugal e Espanha.

A associação entende que a elevada carga fiscal e as diferenças de preços estão a criar dificuldades acrescidas aos postos de abastecimento portugueses localizados junto à fronteira.

João Durão considera, por isso, que uma redução dos impostos sobre os combustíveis seria necessária para recuperar competitividade e evitar que uma parte crescente dos consumidores opte por abastecer em Espanha.