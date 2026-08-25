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Agendas Mobilizadoras foram das áreas mais valorizadas nas reprogramações e revisões do PRR

São 51 os consórcios que desenvolvem projetos em áreas como a saúde, aeronáutica e espaço, mobilidade sustentável, energia, digitalização industrial, biotecnologia e construção.
Sónia Peres Pinto
às
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Agendas Mobilizadoras foram das áreas mais valorizadas nas reprogramações e revisões do PRR

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As Agendas Mobilizadoras e as Agendas Verdes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) foram das áreas mais valorizadas nas reprogramações e revisões do PRR, elevando a sua dotação inicial de 930 milhões de euros para os cerca de três mil milhões de euros, destinados a apoiar 51 destas agendas, revelou o Ministério da Economia.

De acordo com o gabinete de Castro Alemida, "este reforço permitiu desenvolver, entre outros projetos, mais satélites, uma aeronave ligeira para dupla solução de uso militar e civil, e terapias inovadoras no âmbito da saúde. A reprogramação das Agendas Mobilizadoras, finalizada em 2025, permitiu um reforço de 319 milhões de euros e o aumento da ambição em 30 dos projetos apresentados pelos consórcios promotores, o que elevou o total de investimento para 7,3 mil milhões de euros".

E acrescentou: "No conjunto, a reprogramação permitiu incorporar mais 311 novos produtos, processos e serviços (PPS), aumentando significativamente os resultados tecnológicos, industriais e comerciais associados ao investimento".

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As Agendas Mobilizadoras e as Agendas Verdes são uma das melhores componentes do PRR e representam uma transformação estrutural da economia portuguesa. O seu reforço potenciou a criação de valor em áreas estratégicas como a saúde, aeronáutica e espaço, mobilidade sustentável, energia, digitalização industrial, biotecnologia, economia do mar, floresta e construção, entre outras”, considera o Ministro da Economia e da Coesão Territorial. Castro Almeida sublinha que “estes consórcios permitiram aproximar a ciência das empresas, reforçando a intensidade tecnológica de que a economia nacional necessita para dar um salto qualitativo no seu crescimento”.

Das 51 Agendas Mobilizadoras destacam-se alguns números:  Mais de mil duzentos novos produtos, processo de produção e serviços (PPS) têm o desenvolvimento concluído, 1.100 empresas e centros de investigação envolvidos, 11 mil novos empregos altamente qualificados, 7.300 mil milhões de euros de investimento mobilizado e o número de PPS que estava inicialmente fixado era de 959, tendo terminado em 1270.

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