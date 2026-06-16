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44% dos portugueses planeiam comprar na Black Friday e 56% recorrem ao YouTube para decidir

Quase metade dos consumidores portugueses pretende aproveitar a Black Friday ou a Cyber Monday para fazer compras. Um estudo da Google revela ainda que o YouTube tem um papel crescente na descoberta, comparação e avaliação de produtos
Redação
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44% dos portugueses planeiam comprar na Black Friday e 56% recorrem ao YouTube para decidir

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Quase metade dos consumidores portugueses (44%) tenciona realizar compras durante a Black Friday ou a Cyber Monday, segundo um estudo da Google Portugal divulgado esta terça-feira. Os dados mostram ainda que 56% dos inquiridos recorrem ao YouTube durante o processo de decisão de compra.

De acordo com o estudo Google Consumer Survey, a plataforma de vídeo desempenha um papel cada vez mais relevante na jornada de consumo. Cerca de 15% dos utilizadores utilizam o YouTube para descobrir novos produtos, 14% para comparar preços e 13% para consultar análises e opiniões de outros consumidores.

O estudo conclui que a intenção de compra está fortemente concentrada nos períodos promocionais do comércio.

Entre os consumidores que planeiam fazer compras este ano, a Black Friday surge destacada como o momento preferido para adquirir produtos, sendo mencionada por 36% dos inquiridos.

Seguem-se os saldos (27%), o Natal (17%), o Prime Day (5%) e a Cyber Monday (5%).

Em sentido contrário, apenas 7% dos participantes afirmam preferir realizar compras fora dos grandes períodos promocionais.

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Os resultados revelam também comportamentos distintos na preparação das compras.

Mais de um terço dos inquiridos (35%) afirma que irá esperar para verificar quais os produtos que entram em promoção antes de tomar uma decisão, demonstrando uma maior sensibilidade ao preço.

Por outro lado, 34% diz já estar a planear as compras com antecedência, adotando uma abordagem mais estruturada e menos impulsiva.

Inteligência Artificial está a mudar a forma de comprar

Segundo Joana Bastos dos Santos, responsável de vendas da Google Portugal, a evolução das ferramentas de pesquisa baseadas em Inteligência Artificial está a transformar a experiência dos consumidores.

"A evolução do motor de pesquisa, impulsionada pela Inteligência Artificial, tornou as jornadas de descoberta e comparação de produtos mais visuais, complexas e interativas. A distância entre a descoberta e a decisão também se encurta", refere.

A responsável defende que as empresas devem adaptar a sua presença digital às novas exigências dos motores de pesquisa, apostando em descrições claras, avaliações facilmente acessíveis e ferramentas de automação e Inteligência Artificial para captar consumidores no momento da decisão de compra.

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No que diz respeito ao orçamento previsto para as compras promocionais, mais de metade dos consumidores estima gastar entre 100 e 300 euros.

Os dados mostram que:

  • 36% planeiam gastar até 100 euros;

  • 27% admitem despesas até 300 euros;

  • 19% estimam gastar até 500 euros.

Procura online começa antes dos grandes descontos

O estudo destaca ainda que a chamada "Peak Season", período que concentra os principais momentos promocionais do ano, começa oficialmente no Dia de Compras na Net, no final de outubro, prolongando-se até aos saldos de início de ano.

Esta época inclui eventos como a Black Friday, Cyber Monday, Prime Day, Natal e saldos de inverno.

Contudo, a Google sublinha que o interesse dos consumidores começa a manifestar-se muito antes das datas promocionais, com a procura online a crescer logo desde o início de outubro.

O estudo Google Consumer Survey foi realizado em Portugal a 26 de abril e contou com a participação de 25.609 pessoas.

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