44% dos portugueses planeiam comprar na Black Friday e 56% recorrem ao YouTube para decidir

Quase metade dos consumidores portugueses pretende aproveitar a Black Friday ou a Cyber Monday para fazer compras. Um estudo da Google revela ainda que o YouTube tem um papel crescente na descoberta, comparação e avaliação de produtos

Quase metade dos consumidores portugueses (44%) tenciona realizar compras durante a Black Friday ou a Cyber Monday, segundo um estudo da Google Portugal divulgado esta terça-feira. Os dados mostram ainda que 56% dos inquiridos recorrem ao YouTube durante o processo de decisão de compra.

De acordo com o estudo Google Consumer Survey, a plataforma de vídeo desempenha um papel cada vez mais relevante na jornada de consumo. Cerca de 15% dos utilizadores utilizam o YouTube para descobrir novos produtos, 14% para comparar preços e 13% para consultar análises e opiniões de outros consumidores.

O estudo conclui que a intenção de compra está fortemente concentrada nos períodos promocionais do comércio.

Entre os consumidores que planeiam fazer compras este ano, a Black Friday surge destacada como o momento preferido para adquirir produtos, sendo mencionada por 36% dos inquiridos.

Seguem-se os saldos (27%), o Natal (17%), o Prime Day (5%) e a Cyber Monday (5%).

Em sentido contrário, apenas 7% dos participantes afirmam preferir realizar compras fora dos grandes períodos promocionais.

Os resultados revelam também comportamentos distintos na preparação das compras.

Mais de um terço dos inquiridos (35%) afirma que irá esperar para verificar quais os produtos que entram em promoção antes de tomar uma decisão, demonstrando uma maior sensibilidade ao preço.

Por outro lado, 34% diz já estar a planear as compras com antecedência, adotando uma abordagem mais estruturada e menos impulsiva.

Inteligência Artificial está a mudar a forma de comprar

Segundo Joana Bastos dos Santos, responsável de vendas da Google Portugal, a evolução das ferramentas de pesquisa baseadas em Inteligência Artificial está a transformar a experiência dos consumidores.

"A evolução do motor de pesquisa, impulsionada pela Inteligência Artificial, tornou as jornadas de descoberta e comparação de produtos mais visuais, complexas e interativas. A distância entre a descoberta e a decisão também se encurta", refere.

A responsável defende que as empresas devem adaptar a sua presença digital às novas exigências dos motores de pesquisa, apostando em descrições claras, avaliações facilmente acessíveis e ferramentas de automação e Inteligência Artificial para captar consumidores no momento da decisão de compra.

No que diz respeito ao orçamento previsto para as compras promocionais, mais de metade dos consumidores estima gastar entre 100 e 300 euros.

Os dados mostram que:

36% planeiam gastar até 100 euros;

27% admitem despesas até 300 euros;

19% estimam gastar até 500 euros.

Procura online começa antes dos grandes descontos

O estudo destaca ainda que a chamada "Peak Season", período que concentra os principais momentos promocionais do ano, começa oficialmente no Dia de Compras na Net, no final de outubro, prolongando-se até aos saldos de início de ano.

Esta época inclui eventos como a Black Friday, Cyber Monday, Prime Day, Natal e saldos de inverno.

Contudo, a Google sublinha que o interesse dos consumidores começa a manifestar-se muito antes das datas promocionais, com a procura online a crescer logo desde o início de outubro.

O estudo Google Consumer Survey foi realizado em Portugal a 26 de abril e contou com a participação de 25.609 pessoas.