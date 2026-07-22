Zdeněk Chovanec morre aos 21 anos. Portugal perde uma das suas maiores promessas do automobilismo

Até ao momento, a família não tornou públicas as circunstâncias da morte.

O automobilismo português perdeu um dos seus jovens talentos. Zdeněk Chovanec, piloto que representava Portugal nas competições internacionais de monolugares, morreu aos 21 anos, uma notícia que apanhou de surpresa colegas, equipas e adeptos da modalidade.

A informação foi avançada pelo AutoSport, que revelou que o piloto faleceu no passado dia 18 de julho. Até ao momento, a família não tornou públicas as circunstâncias da morte.

Um percurso construído longe dos holofotes

Embora tenha nascido fora de Portugal, foi no desporto motorizado português que Zdeněk Chovanec encontrou espaço para crescer enquanto piloto.

Ainda muito jovem começou a competir em provas nacionais de karting, demonstrando desde cedo uma velocidade e maturidade pouco comuns para a idade. Rapidamente deixou de ser apenas mais um jovem piloto para passar a integrar o grupo daqueles que muitos acreditavam poder chegar às principais categorias internacionais.

A escolha de competir com licença portuguesa acabou por reforçar a ligação ao país, que representou ao longo da carreira.

Dos campeonatos de formação à Fórmula 3

O talento abriu-lhe portas além-fronteiras.

Depois das primeiras experiências no karting, passou por vários campeonatos de formação, incluindo a Fórmula 4, antes de alcançar uma das etapas mais importantes da carreira: a participação na FIA Fórmula 3, categoria considerada um dos principais caminhos para a Fórmula 1.

Mesmo sem chegar ao topo do automobilismo mundial, era visto como um piloto rápido, competitivo e com margem para continuar a evoluir.

Nos últimos anos, procurava consolidar a carreira nas competições internacionais, alternando provas de monolugares com projetos ligados aos campeonatos de resistência e de GT.

Última homenagem em Matosinhos

Nascido na Venezuela em 2004, com ascendência checa, Chovanec residia na Trofa com a família. As cerimónias fúnebres decorrem, esta quarta-feira, em Matosinhos, na Capela Infinito do Tanatório.

A morte interrompe uma carreira que ainda dava os primeiros passos, mas que alimentava a expectativa de continuar a crescer nas competições internacionais.