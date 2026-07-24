Vozinha entra no onze ideal do Mundial2026 e deixa para trás Unai Simón. Nuno Mendes falha escolha final

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O guarda-redes cabo-verdiano Vozinha foi eleito para o onze ideal do Mundial2026, numa das escolhas mais surpreendentes da competição. Aos 40 anos, o internacional de Cabo Verde conquistou um lugar na equipa da FIFA à frente de Unai Simón, guarda-redes da campeã Espanha e vencedor da Luva de Ouro, atribuída ao melhor guardião do torneio.
Vozinha foi uma das figuras da histórica participação de Cabo Verde no primeiro Campeonato do Mundo da sua história e tornou-se no único jogador do onze ideal cuja seleção não chegou aos quartos de final.
Exibição frente à Espanha marcou o torneio
A prestação do veterano guarda-redes foi determinante para um dos resultados mais inesperados da competição. No jogo de estreia, Cabo Verde empatou sem golos com a Espanha, com Vozinha a realizar uma exibição decisiva frente à futura campeã mundial.
A seleção africana acabaria por ser eliminada nos 16 avos de final pela Argentina, perdendo por 3-2 após prolongamento, mas o desempenho do guarda-redes foi suficiente para convencer os responsáveis pela escolha da equipa ideal.
Nuno Mendes era o único português nomeado
Portugal teve apenas um jogador entre os candidatos ao onze ideal. Nuno Mendes, um dos destaques da seleção nacional durante o torneio, era o único português nomeado, mas acabou por não integrar a equipa final.
A seleção portuguesa foi eliminada nos oitavos de final precisamente pela Espanha, que venceu por 1-0.
Espanha e França dominam a equipa ideal
A campeã Espanha e a França são as seleções mais representadas no onze ideal, com três jogadores cada.
Na defesa surgem os espanhóis Pedro Porro e Marc Cucurella, acompanhados pelo argentino Lisandro Martínez e pelo francês Dayot Upamecano.
O meio-campo junta Rodri, eleito melhor jogador do Mundial2026, Michael Olise e Jude Bellingham.
No ataque, a escolha recaiu sobre Lionel Messi, vencedor da Bola de Prata, Kylian Mbappé, que conquistou a Bota de Ouro com 10 golos, e Erling Haaland.
O Mundial2026 decorreu entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá, naquela que foi a primeira edição da competição disputada por 48 seleções.