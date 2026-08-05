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Volta a Portugal. Dinamarquês Julius Johansen vence em Lisboa e é o primeiro líder da 87.ª edição

Johansen cumpriu os 6,5 quilómetros disputados na capital portuguesa em 07.12 minutos.
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Volta a Portugal. Dinamarquês Julius Johansen vence em Lisboa e é o primeiro líder da 87.ª edição

Fugiu do Hospital de Santarém durante a madrugada. Horas depois estava sentada num café da cidade

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O dinamarquês Julius Johansen (UAE Emirates) venceu, esta quarta-feira, o prólogo da 87.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, em Lisboa, e é o primeiro camisola amarela da corrida.

Johansen cumpriu os 6,5 quilómetros disputados na capital portuguesa em 07.12 minutos, menos quatro segundos do que o companheiro de equipa Rui Oliveira, campeão olímpico de Madison em Paris2024, ao lado de Iúri Leitão, em ciclismo de pista.

O vice-campeão português de contrarrelógio, Rafael Reis, que procurava o oitavo triunfo em prólogos da prova, o sexto seguido, foi o terceiro mais rápido, a sete segundos, enquanto o italiano Luca Giaimi (UAE Emirates) e o russo Artem Nych (Anicolor-Campicarn), vencedor das últimas duas edições da Volta, terminaram na quarta e quinta posições, respetivamente, a nove e 14 segundos.

Na quinta-feira, o pelotão vai percorrer os 157,1 quilómetros entre Lourinhã a Queluz, em Sintra, na primeira das 10 etapas da 87.ª edição, com duas contagens de terceira categoria nos derradeiros 50 quilómetros.

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